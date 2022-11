Celebra formația Zdob și Zdub a electrizat atmosfera pe stadionul Zimbru din Chișinău, înainte de partida amicală a tricolorilor.

În uralele celor 6.000 de spectatori, celebra formație din Moldova a interpretat melodia Trenulețul, cu care Zdob și Zdub a fost la Eurovision 2022.

Zdob și Zdub a fost înființată în 1994

Zdob și Zdub este o formație de muzică rock din Republica Moldova. Înființată în 1994 de un grup de prieteni din orașul Strășeni, Republica Moldova, Zdob și Zdub combină mai multe stiluri muzicale. Zdob și Zdub a reprezentat de trei ori Republica Moldova la concursul muzical Eurovision.

De-a lungul timpului Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial, precum sunt Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Biohazard, Rollins Band, Rage Against The Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals, Linkin Park.