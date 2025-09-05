Cele două formații se vor duela vineri, de la ora 21, pe stadionul "Arena Națională" din București, în cadrul unui meci amical înaintea duelului cu Cipru din preliminariile CM 2026.



România vine după victoria din iunie cu Cipru, scor 2-0, în timp ce canadienii ajung în Europa după eliminarea surprinzătoare din sferturile Gold Cup, la penalty-uri, cu Guatemala.



Este pentru prima dată când cele două echipe se întâlnesc într-un meci direct, iar pentru nord-americani, prezența la Mondial este deja asigurată, din postura de țară gazdă.

Eric de Oliveira, "scor corect" înainte de România - Canada: "Sunt încrezător!"



Înaintea partidei, Sport.ro a luat legătura cu Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1. Brazilianul în vârstă de 39 de ani mizează pe o remiză, dar nu una albă, ci una cu goluri. Mai exact, fostul atacant "pune pariu" pe un scor de 1-1.



"Cred că se va termina 1-1. Remiză, da. Sunt încrezător!", a fost pronosticul dat de Eric de Oliveira în exclusivitate pentru Sport.ro.



Eric de Oliveira a avut o carieră impresionantă în România, cu 66 de goluri înscrise în Liga 1 și cu o Cupă și o Supercupă a României cu Viitorul (Farul) în palmares. În prezent, el este antrenor celor de la ACS Mediaș, după ce a colaborat cu Gică Hagi la Farul Constanța.

