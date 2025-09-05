Chiar dacă a spus că nu și-ar fi dorit acest amical, cu Canada, una dintre țările care vor găzdui Campionatul Mondial de anul viitor, Mircea Lucescu (80 de ani) va profita de acest test pentru a vedea ”la treabă” mai mulți jucători.



Alexandru Dobre, Louis Munteanu și Virgil Ghiță, anunțați titulari



Convocat pentru prima oară după mai bine de doi ani, rapidistul Alexandru Dobre (27 de ani) ar urma să fie titular în partida de pe Arena Națională. Evoluțiile căpitanului din Giulești l-au convins pe selecționer, iar mijlocașul va fi pe teren încă din primul minut.



La fel se va întâmpla și în cazul lui Louis Munteanu (23 de ani). După o lungă perioadă de așteptare, golgheterul din sezonul precedent de Superligă va juca din nou pentru echipa națională, pentru care a mai evoluat și în urmă cu doi ani, sub comanda lui Edi Iordănescu.



De asemenea, și Virgil Ghiță (27 de ani) va fi titular în centrul apărării, alături de Andrei Burcă, scrie Fanatik.ro. Fundașul a prins un transfer spectaculos în această vară, la Hannover 96, în Zweite Bundesliga, unde este titular incontestabil și se bate la promovarea în primul eșalon din Germania.



Cum va arăta România în meciul cu Canada: Moldovan – Rațiu, Burcă, Ghiță, Bancu – R. Marin, M. Marin – Man, Stanciu, Dobre – Munteanu.



Lotul actualizat al României pentru meciurile cu Canada și Cipru:

