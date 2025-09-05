VIDEO Cel mai greu adversar al lui Mihai Popescu: „Acum am scăpat de el”

Mihai Popescu a oferit un interviu în care a vorbit deschis despre „secretele meseriei de apărător”.

FCSBMihai PopescuSuperligaDenis Alibec
FCSB a avut un start complicat de sezon în Superliga și a adunat doar șase puncte după primele opt etape.

„Roș-albaștrii” speră să își revină din serie neagră de șase meciuri consecutive fără victorie în campionat.

Cel mai greu adversar al lui Mihai Popescu: „Acum am scăpat de el”

Mihai Popescu, unul dintre jucătorii care nu a performat la nivelul din sezonul trecut în tricoul campioanei Românei, a vorbit deschis despre anumite aspecte ale poziției de fundaș central.

Întrebat care a fost atacantul care i-a pus cele mai mare probleme de-a lungul carieri, Popescu a dezvăluit că este vorba chiar despre un coleg de la FCSB.

Interviul lui Mihai Popescu

Ce e mai greu? Să te ridici după un gol primit sau să păstrezi concentrarea la 0-0.

Mihai Popescu: Să te ridici după un gol primit.

Cât timp îți rămâne în minte un gol încasat?Mihai Popescu: Încerc cât mai puțin, dar sunt unele care apasă destul de mult.

Ce doar mai tare? Când primești gol în primele minute sau pe finalul partidei.

Mihai Popescu: Depinde de rezultat, dar pe finalul partidei.

Ce e mai frustrant? Un gol dintr-o greșeală personală sau pe finalul partidei.

Mihai Popescu: Un gol dintr-o greșeală personală.

Ce superputere ar trebui să aibă o apărare de fier?

Mihai Popescu: Să fim puternici, ca să nu treacă nimic de noi

Ce atacant din Liga 1 ți-a pus cele mai mari probleme?

Mihai Popescu: Cu Alibec am avut cele mai grele meciuri, încercam să îl lovesc mereu pentru că știam că are calitate, dar acum că a venit al FCSB am scăpat de el.

Ai simțit vreodată că arbitrul te-a salvat de la un gol?

Mihai Popescu: Au fost, mai ales cu VAR-ul acum, au fost câteva momente, chiar și la greșeala din Supercupă, îmi pusesem în cap că o să fie fault la Tase (n.r. Florin Tănase), dar mă bucur că arbitrul a luat decizia corectă.

Ajuns la 32 de ani, Mihai Popescu a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Dinamo, Dunărea Călărași, ACS Berceni, FC Voluntari, St. Mirren, Hearts FC și Farul.

Un chirurg britanic a fost condamnat la închisoare după amputarea propriilor picioare dintr-un motiv năucitor
Marcel Răducanu a văzut că 7 jucători de la FCSB sunt convocați la națională și a reacționat imediat
&rdquo;Go, my friend!&rdquo; Adversara lui FCSB va ajunge sub comanda antrenorului care l-a scos din minți pe Șumudică: &rdquo;L-am ucis!&rdquo;
Florin Tănase a propus un jucător la FCSB: &bdquo;Băi, nea Gigi, e fotbalist!&rdquo;
Peluza Nord FCSB, comunicat dur după pedeapsa dictată de UEFA. Decizia luată pentru meciul din Europa League
Adversara lui FCSB plătește un salariu uriaș jucătorului adus de la Milan, dar care nu va putea juca &icirc;n Europa!
Rom&acirc;nia U21 - Kosovo U21 0-0, ACUM, &icirc;n direct pe VOYO și Pro Arena. Naționala lui Curelea &icirc;ncepe drumul spre EURO 2027 U21
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;
Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;
Mircea Lucescu pregătește trei surprize mari pentru Rom&acirc;nia - Canada
Vedeta lui Real Madrid a reușit să &icirc;l enerveze pe Leo Messi la ultimul său meci &icirc;n Argentina: &rdquo;A vrut să mă omoare!&rdquo;
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!

Vinovatul pentru eșecul de la Hacken, OUT de la CFR Cluj! Neluțu Varga nu se joacă

Fotbalistul care are &bdquo;interzis&rdquo; la națională. Mircea Lucescu: &bdquo;Prefer să nu-l mai chem&rdquo;

Vlad Chiricheș, la altă echipă din Superliga? Poate merge acolo, au nevoie de el

S-a convins după opt etape: Vom avea o luptă la titlu cu patru echipe&rdquo;

Bogdan Ivan: &bdquo;Rom&acirc;nia mai are patru luni p&acirc;nă &icirc;n momentul &icirc;n care trebuie să-şi &icirc;nchidă minele și centralele pe cărbune&rdquo;

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

Ministrul Justiției le răspunde judecătorilor care au contestat reforma pensiilor speciale la CCR. Ce prevede proiectul

&Icirc;n prima zi de școală, elevii se vor trezi prinși la mijloc &icirc;n lupta dintre profesori și schimbările din sistem

