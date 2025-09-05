Cel mai greu adversar al lui Mihai Popescu: „Acum am scăpat de el”

Întrebat care a fost atacantul care i-a pus cele mai mare probleme de-a lungul carieri, Popescu a dezvăluit că este vorba chiar despre un coleg de la FCSB.

Mihai Popescu, unul dintre jucătorii care nu a performat la nivelul din sezonul trecut în tricoul campioanei Românei, a vorbit deschis despre anumite aspecte ale poziției de fundaș central.

„Roș-albaștrii” speră să își revină din serie neagră de șase meciuri consecutive fără victorie în campionat.

FCSB a avut un start complicat de sezon în Superliga și a adunat doar șase puncte după primele opt etape.

Interviul lui Mihai Popescu

Ce e mai greu? Să te ridici după un gol primit sau să păstrezi concentrarea la 0-0.

Mihai Popescu: Să te ridici după un gol primit.



Cât timp îți rămâne în minte un gol încasat?Mihai Popescu: Încerc cât mai puțin, dar sunt unele care apasă destul de mult.



Ce doar mai tare? Când primești gol în primele minute sau pe finalul partidei.

Mihai Popescu: Depinde de rezultat, dar pe finalul partidei.



Ce e mai frustrant? Un gol dintr-o greșeală personală sau pe finalul partidei.

Mihai Popescu: Un gol dintr-o greșeală personală.



Ce superputere ar trebui să aibă o apărare de fier?

Mihai Popescu: Să fim puternici, ca să nu treacă nimic de noi



Ce atacant din Liga 1 ți-a pus cele mai mari probleme?

Mihai Popescu: Cu Alibec am avut cele mai grele meciuri, încercam să îl lovesc mereu pentru că știam că are calitate, dar acum că a venit al FCSB am scăpat de el.



Ai simțit vreodată că arbitrul te-a salvat de la un gol?

Mihai Popescu: Au fost, mai ales cu VAR-ul acum, au fost câteva momente, chiar și la greșeala din Supercupă, îmi pusesem în cap că o să fie fault la Tase (n.r. Florin Tănase), dar mă bucur că arbitrul a luat decizia corectă.



Ajuns la 32 de ani, Mihai Popescu a mai evoluat de-a lungul carierei pentru Dinamo, Dunărea Călărași, ACS Berceni, FC Voluntari, St. Mirren, Hearts FC și Farul.

