Meciul de pe Beșiktaș Park (Istanbul) va fi redat în format LIVE TEXT de Sport.ro. Învingătoarea va întâlni în finală Slovacia sau Kosovo (marți, 31 martie, 21:45).
Situația din lotul Turciei înaintea duelului contra României
Cu o zi înaintea marii confruntări, Sport.ro vă prezintă echipa probabilă a Turciei și situația accidentărilor din lotul pregătit de selecționerul Vincenzo Montella (51 de ani). Antrenorul italian a utilizat cel mai des în carieră sistemul 4-2-3-1.
Montella nu este lipsit de griji înaintea duelului contra României. Merih Demiral, cel mai important stoper al său, are șanse minime să joace din cauza unei accidentări. Locul său va fi luat în primul 11, cel mai probabil, de Samet Akaydin sau Ozan Kabak.
Problemele din apărare nu se opresc aici. Portarul titular Ugurcan Cakir a ratat antrenamentul de sâmbătă din cauza unor dureri. Situația sa pare să se fi rezolvat însă. În caz contrar, locul său va fi luat de către Altay Bayindir.
La rândul său, Bariș Alper Yilmaz a lipsit sâmbătă, tot din motive medicale. Starul lui Galatasaray se luptă oricum pentru titularizare cu Oguz Aydin și Ozan Kabak în flancul drept al ofensivei turcilor.
De asemenea, fundașul dreapta Zeki Celik este incert, însă și el are un concurent serios în Mert Muldur. Așadar, în privința lui Yilmaz și Celik, Vincenzo Montella are variante echilibrate valoric, chiar dacă cei doi neaccidentați ar fi titulari contra României.
Echipa probabilă a Turciei contra României
Sistem de joc 4-2-3-1: Cakir* (Bayindir) - Celik* (Muldur), Demiral* (Akaydin/Kabak), Bardakci, Kadioglu (Elmali) - Calhanoglu (C), Yuksek (Kokcu) - Aydin/Akgun/Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella.
Cu „*” sunt trecuți titularii care ar putea lipsi din cauza unor probleme medicale. Fotbaliștii din paranteze sunt fie rezerve pentru jucătorii incerți din cauza accidentarilor, fie concurenți serioși pentru titulari.
Cea mai mare concurență este pe postul de aripă dreapta, unde trei jucători se luptă cu șanse egale pentru un loc în primul 11 al Turciei.
Sport.ro vă prezintă, în rândurile următoare, CV-ul fotbaliștilor pe care România i-ar putea înfrunta la Istanbul.
Cakir și Bayindir, portarii pe care îi pot înfrunta tricolorii
Ugurcan Cakir (29 de ani)
- Club: Galatasaray
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 36 de meciuri (4 la Trabzonspor), 35 de goluri primite, 14 partide cu poarta intactă
- Statistică pentru Turcia: 36 de selecții, 57 de goluri încasate, 12 jocuri cu poarta intactă
- Trofee: Superliga (2022), Cupa (2020) și Supercupa Turciei (2020 și 2022) cu Trabzonspor
- Cotă de piață: 15 milioane de euro
Altay Bayindir (27 de ani)
- Club: Manchester United
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 6 meciuri, 11 goluri încasate.
- Statistică pentru Turcia: 11 selecții, 16 goluri primite, 3 meciuri cu poarta intactă
- Trofee: Cupa Turciei (2023) cu Fenerbahce și Cupa Angliei (2024) cu Manchester United
- Cotă de piață: 7 milioane de euro
Demiral, stâlpul aproape pierdut din defensiva turcă
Merih Demiral (28 de ani)
- Club: Al-Ahli
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 25 de meciuri, două goluri și o pasă decisivă
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 61/6/3
- Trofee: Cupa Ligii Portugaliei cu Sporting (2018), Serie A (2020), Cupa (2021) și Supercupa Italiei (2020) cu Juventus, Supercupa Arabiei Saudite (2025) și AFC Champions League Elite cu Al-Ahli (2025)
- Cotă de piață: 14 milioane de euro
Akaydin și Kabak, cele două variante pentru înlocuirea lui Demiral
Samet Akaydin (32 de ani)
- Club: Caykur Rizespor
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 25 de jocuri, 4 goluri și două pase decisive
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 17/1/1
- Trofee: Cupa Turciei cu Fenerbahce (2023) și Cupa Greciei cu Panathinaikos (2024)
- Cotă de piață: 1,2 milioane de euro
Bardakci, perechea lui Demiral din centrul apărării
Abdulkerim Bardakci (31 de ani)
- Club: Galatasaray
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 39 de jocuri, un gol și o pasă de gol.
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 24/2/2
- Trofee: Superliga (2023, 2024 și 2025), Cupa (2025) și Supercupa Turciei (2023) cu Galatasaray.
- Cotă de piață: 6,5 milioane de euro
Kadioglu și Elmali, fundașii rivali din flancul stâng
Ferdi Kadioglu (26 de ani)
- Club: Brighton
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 35 de meciuri
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 28/1/0
- Trofee: Cupa Turciei cu Fenerbahce (2023)
- Cotă de piață: 30 de milioane de euro
Căpitanul Hakan Calhanoglu și cele două opțiuni de lângă el
Hakan Calhanoglu (32 de ani)
- Club: Inter Milano
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 26 de meciuri, 9 goluri și 4 pase decisive
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 102/22/21
- Trofee: Serie A (2024), Cupa (2022 și 2023) și Supercupa Italiei (2021, 2022 și 2023) cu Inter
- Cotă de piață: 18 milioane de euro
Ismail Yuksek (27 de ani)
- Club: Fenerbahce
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 41 de jocuri, două goluri și două pase decisive
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 21/1/3
- Trofee: Cupa (2023) și Supercupa Turciei (2025) cu Fenerbahce
- Cotă de piață: 15 milioane de euro
Bariș Alper Yilmaz (25 de ani)
- Club: Galatasaray
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 41 de partide, 10 goluri și 14 pase decisive
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 31/2/4
- Trofee: Superliga (2023, 2024 și 2025), Cupa (2025) și Supercupa Turciei (2023) cu Galatasaray
- Cotă de piață: 26 milioane de euro
Kerem Akturkoglu (27 de ani)
- Club: Fenerbahce
- Statistica în sezonul 2025-2026 la club: 41 de partide, 12 goluri și 7 pase decisive (5 meciuri și un gol la Benfica)
- Selecții/Goluri/Pase decisive pentru Turcia: 49/14/4
- Trofee: Superliga (2023 și 2024) și Supercupa Turciei (2023) alături de Galatasaray, Cupa Ligii și Supercupa Portugaliei - ambele în 2025 cu Benfica - și Supercupa Turciei (2025) cu Fenerbahce.
- Cotă de piață: 22 de milioane de euro