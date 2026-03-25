Meciul de pe Beșiktaș Park (Istanbul) va fi redat în format LIVE TEXT de Sport.ro. Învingătoarea va întâlni în finală Slovacia sau Kosovo (marți, 31 martie, 21:45).

Situația din lotul Turciei înaintea duelului contra României

Cu o zi înaintea marii confruntări, Sport.ro vă prezintă echipa probabilă a Turciei și situația accidentărilor din lotul pregătit de selecționerul Vincenzo Montella (51 de ani). Antrenorul italian a utilizat cel mai des în carieră sistemul 4-2-3-1.

Montella nu este lipsit de griji înaintea duelului contra României. Merih Demiral, cel mai important stoper al său, are șanse minime să joace din cauza unei accidentări. Locul său va fi luat în primul 11, cel mai probabil, de Samet Akaydin sau Ozan Kabak.

Problemele din apărare nu se opresc aici. Portarul titular Ugurcan Cakir a ratat antrenamentul de sâmbătă din cauza unor dureri. Situația sa pare să se fi rezolvat însă. În caz contrar, locul său va fi luat de către Altay Bayindir.

La rândul său, Bariș Alper Yilmaz a lipsit sâmbătă, tot din motive medicale. Starul lui Galatasaray se luptă oricum pentru titularizare cu Oguz Aydin și Ozan Kabak în flancul drept al ofensivei turcilor.

De asemenea, fundașul dreapta Zeki Celik este incert, însă și el are un concurent serios în Mert Muldur. Așadar, în privința lui Yilmaz și Celik, Vincenzo Montella are variante echilibrate valoric, chiar dacă cei doi neaccidentați ar fi titulari contra României.

Echipa probabilă a Turciei contra României

Sistem de joc 4-2-3-1: Cakir* (Bayindir) - Celik* (Muldur), Demiral* (Akaydin/Kabak), Bardakci, Kadioglu (Elmali) - Calhanoglu (C), Yuksek (Kokcu) - Aydin/Akgun/Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella.

Cu „*” sunt trecuți titularii care ar putea lipsi din cauza unor probleme medicale. Fotbaliștii din paranteze sunt fie rezerve pentru jucătorii incerți din cauza accidentarilor, fie concurenți serioși pentru titulari.

Cea mai mare concurență este pe postul de aripă dreapta, unde trei jucători se luptă cu șanse egale pentru un loc în primul 11 al Turciei.

Sport.ro vă prezintă, în rândurile următoare, CV-ul fotbaliștilor pe care România i-ar putea înfrunta la Istanbul.

Cakir și Bayindir, portarii pe care îi pot înfrunta tricolorii

Ugurcan Cakir (29 de ani)