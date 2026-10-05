A pus mâna pe telefon și a sunat direct la Mogoșoaia după ce a văzut că tricolorul e rezervă: ”I-a contactat!”

A pus mâna pe telefon și a sunat direct la Mogoșoaia după ce a văzut că tricolorul e rezervă: ”I-a contactat!” Nationala
SPORT.RO
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Echipa națională a României se va duela cu Suedia, pe Arena Națională, în etapa a patra din Nations League. 


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RomaniaIonut RaduEchipa Nationala
Din articol

Rămâne de văzut ce prim ”11” va alinia Gică Hagi, după umilința încasată la Varșovia în fața Polonie, scor 0-6. Una dintre marile necunoscute este legată de postul de portar.

Spaniolii de la Celta Vigo au sunat la Mogoșoaia pentru a se interesa de Ionuț Radu

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Gică Hagi a mizat pe Otto Hindrich la Varșovia, după ce s-a vehiculat că Ionuț Radu a suferit o accidentare la tendoane. Ulterior, s-a aflat că durerile resimțite de portarul echipei naționale au fost la umăr, problemă cu care s-a mai confruntat și în trecut.

Conform publicației La Voz de Galicia, Juan Jose Garcia Cota, șeful departamentului medical al lui Celta Vigo, a trecut la fapte după ce s-a aflat despre o posibilă accidentare suferită de Ionuț Radu înaintea meciului cu Polonia.

Garcia Cota a discutat telefonic cu medicii echipei naționale despre situația lui Radu, însă medicul celor de la Celta Vigo a primit asigurări că nu este o accidentare gravă pentru portar. De fapt, spaniolii știau deja de problema de la umăr a lui Ionuț Radu.

<<Săptămâna neagră>> a celor de la Celta în ceea ce privește accidentările ar fi putut atinge punctul culminant dacă s-ar fi confirmat primele informații venite din România despre problemele fizice ale lui Ionuț Andrei Radu.

Ceea ce, inițial, era prezentat de unele publicații din țara sa drept o problemă serioasă la umăr a portarului celor de la Celta s-a dovedit, în cele din urmă, a fi o afecțiune cunoscută și care nu îi limitează activitatea, după cum a confirmat clubul, în urma discuțiilor dintre Juan José García Cota, șeful serviciului medical al clubului, și colegii săi de la Federația Română de Fotbal.

Portarul Celtei nu a jucat vineri împotriva Poloniei, în meciul din Liga Națiunilor, din precauție, însă nu este prevăzut să revină imediat la Vigo și nici nu este exclus ca el să joace marți împotriva Suediei”, au scris spaniolii.

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