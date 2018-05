"E PENIBIL!" Reactia incredibila a lui Mutu dupa ce a vazut atacurile lui Hagi la Contra

Adrian Mutu nu intelege de ce este contestata selectia lui Contra.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Fostul director sportiv al nationalei, Adrian Mutu catalogheaza drept "penibile" acuzatiile lui Hagi la adresa lui Contra. Antrenorul de la Viitorul suspecteaza anumite influente in alcatuirea lotului de jucatori, dupa ce fiul sau a fost omis si de aceasta data. In plus, Hagi acuza convocarea a doar un singur jucator din lotul sau.

Mutu crede ca Hagi vorbeste prea mult.



"E penibil sa-l acuzi pe Contra. Hagi vorbeste cateodata prea mult", a spus Mutu dupa Voluntari 1-2 Sepsi.

Mutu a lucrat alaturi de Contra pana recent, cand a preluat-o pe Voluntari.

Citeste aici toate declaratiile date de Hagi noaptea trecuta.

Citeste aici replica lui Contra.