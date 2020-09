"E o victorie care ne confirma ca putem redeveni ce am fost!" Cum a reusit Mirel Radoi sa transforme echipa nationala! "Avem incredere sa jucam un fotbal curajos!"

Mihai Stoichita a comentat deplasarea Romaniei in Austria la Pro X.

Acesta a punctat ca echipa a facut un meci bun, demonstrand ca poate sa obtina rezultate frumoase de acum incolo. El a vorbit si despre factorii care au dus la schimbarea in bine a echipei.

"A fost un meci extrem de important in contextul actual pentru ca am suferit multa vreme si ne era dor de o victorie care sa ne confirme ca putem redeveni ce am fost.

Cel mai important lucru este ca am recapatat increderea de a juca un fotbal curajos, un fotbal care sa nu fie bazat doar pe asteptarea adversarului si incercarea unor actiuni pe contraatac. Acest lucru este posibil nu numai datorita unui joc colectiv, ci si prin reactivarea unor jucatori care au fost criticati mult in ultima vreme.

De exemplu, Denis Alibec. Daca baiatul asta o tine asa in continuare, are viitor mare in fotbal. Ma bucura si revenirea lui Vlad Chiriches la o forma de joc extraoradinara, dupa o lunga perioada de timp, o maturizare extraordinara in joc, fizic aratand foarte bine.

Meciul asta a venit dupa un meci epuizant, pe un teren asa cum a fost, la 3 zile dupa meciul cu Irlanda de Nord. Nu e usor. Dar am jucat, am fost agresivi, ne place faza de atac. Am avut ocazii de gol si e foarte important pentru ca victoria ne da curajul de a juca fotbal", a declarat directorul tehnic al FRF la Ora exacta in sport.

Oficialul FRF a vorbit si despre accidentarea lui Ciprian Deac, care a fost scos de pe teren aproape in lacrimi in minutul 40 al partidei cu Austria. "Ciprian Deac are o entorsa, care sigur nu il va tine mult departe de teren. El este si un tip extrem de puternic, atat fizic, cat si moral, isi va reveni foarte repede. Mergea fara sa fie sprijinit de nimeni aseara, la aeroport, mergea normal, schiopatand putin."