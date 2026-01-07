Internaționalul român a semnat un contract valabil până în vara anului 2028, însă fotbalistul ar putea schimba echipa încă din această iarnă.

Anunț îngrijorător pentru Olimpiu Moruțan

Deși s-a vehiculat că Universitatea Craiova negociază intens pentru împrumutul lui Olimpiu Moruțan, lucru confirmat și de presa din Grecia, se pare că lucrurile sunt incerte în momentul de față.

Se pare că mijlocașul român a fost propus și la echipe din Turcia, însă va fi destul de greu să găsească o echipă care să plătească o sumă de transfer, având în vedere că salariul pe care îl încasează la Aris este unul consistent, așa cum susține presa elenă. Grecii susțin însă că românul ar putea spera la un împrumut. Ce este sigur este faptul că antrenorul Manolo Jimenez nu se va baza pe Moruțan nici în a doua parte a sezonului.

”În cazul lui Moruțan, lucrurile nu sunt clare. Prin intermediul agentului său, a făcut demersuri către echipe din România și Turcia, însă are un contract bun cu Aris până în 2028 și rămâne de văzut dacă va găsi ceva similar în altă parte, asta dacă nu se va contura varianta unui împrumut. Manolo Jimenez nu se bazează pe el, lucru care s-a văzut și în prima parte a sezonului

În ceea ce-l privește pe Gianniotas, s-a vorbit despre AEL Larissa, dar nu s-a confirmat că s-a aprobat transferul în Tesalia. El ar dori să-și ducă la capăt contractul cu Aris, dar subiectul unui transfer rămâne deschis. La fel ca în cazul lui Moruțan, mijlocașul lateral grec nu va primi minute sub comanda lui Manolo Jimenez”, au scris jurnaliștii de la Metrosport.gr.