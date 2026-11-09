Valentino Rossi redeschide dosarul 2015: „Obiectivul lui Marc Marquez a fost doar să mă facă să pierd!”

Fostul pilot de MotoGP a spus că nu a putut trece peste deznodământul acelui sezon și l-a acuzat direct pe Marc Marquez: „Fiecare are limita lui. Unii o au mai jos, alții mai sus. Povestea din 2015 mă înfurie și mai tare: Marquez nu lupta pentru campionat, lupta doar ca să mă facă pe mine să pierd. Acesta este un lucru care nu trece, care încă arde”. Rossi a explicat că trăirile sale au rămas neschimbate: „Senzația, starea mea de spirit, este încă aceeași ca în seara de la Valencia. De multe ori mă uit în oglindă și îmi spun: să nu ne concentrăm pe singurul titlu pierdut. Dar așa este sportul, doare mai tare ceea ce pierzi”, a spus Rossi, potrivit Gazzetta dello Sport.

În aceeași discuție, italianul a vorbit și despre Kimi Antonelli, pilotul de 20 de ani al echipei Mercedes: „Kimi? Un spectacol. Este emoționant, faptul că avem un pilot italian care câștigă în Formula 1 după 70 de ani ne face foarte norocoși. În motociclism sunt o mulțime de piloti italieni. În Formula 1, nu. Și mereu am încercat să înțeleg de ce: Kimi a venit pentru noi, fanii. Îl cunosc de câțiva ani, este o persoană fantastică, este foarte amuzant. Este un campion”.