Valentino Rossi redeschide dosarul 2015: „Obiectivul lui Marc Marquez a fost doar să mă facă să pierd!”

Fostul pilot de MotoGP a spus că nu a putut trece peste deznodământul acelui sezon și l-a acuzat direct pe Marc Marquez: „Fiecare are limita lui. Unii o au mai jos, alții mai sus. Povestea din 2015 mă înfurie și mai tare: Marquez nu lupta pentru campionat, lupta doar ca să mă facă pe mine să pierd. Acesta este un lucru care nu trece, care încă arde”. Rossi a explicat că trăirile sale au rămas neschimbate: „Senzația, starea mea de spirit, este încă aceeași ca în seara de la Valencia. De multe ori mă uit în oglindă și îmi spun: să nu ne concentrăm pe singurul titlu pierdut. Dar așa este sportul, doare mai tare ceea ce pierzi”, a spus Rossi, potrivit Gazzetta dello Sport.
În aceeași discuție, italianul a vorbit și despre Kimi Antonelli, pilotul de 20 de ani al echipei Mercedes: „Kimi? Un spectacol. Este emoționant, faptul că avem un pilot italian care câștigă în Formula 1 după 70 de ani ne face foarte norocoși. În motociclism sunt o mulțime de piloti italieni. În Formula 1, nu. Și mereu am încercat să înțeleg de ce: Kimi a venit pentru noi, fanii. Îl cunosc de câțiva ani, este o persoană fantastică, este foarte amuzant. Este un campion”.
Cum și-a redus Rossi șansele de a pilota pentru Ferrari
Întrebat despre momentul retragerii, fostul pilot a spus: „Eu trebuia să mă opresc puțin mai devreme, dar mi-a plăcut mereu să concurez. Am vorbit cu mulți alți piloți, am vorbit cu Schumacher, am vorbit cu Bayliss: toți se retrăseseră dintr-un motiv sau altul, dar aveau regrete. Mi-am zis: eu alerg până când chiar nu mai pot. De altfel, de când am trecut ultima dată linia de sosire a fost un capitol închis, a fost ca și cum aș fi scris cuvântul «sfârșit» la momentul potrivit”. El a adăugat că este mulțumit de momentul ales pentru viața de familie și a amintit de ziua absolvirii de la Urbino: „În carte este scrisă toată povestea acelei zile la Urbino. Mama m-a privit diferit: a fost mai bucuroasă pentru acea diplomă decât pentru motociclete”.
Valentino Rossi a rememorat episodul din 2004, când a testat monopostul Ferrari la Fiorano și l-a întâlnit pe Jean Todt: „Todt este un domn foarte rigid, sever. În 2004 era prima dată când testam monopostul Ferrari. Ca să nu fim prinși, ne-au pus să dormim în biroul de la Fiorano. Eu și Uccio am coborât dimineața în șlapi, șort de baie și tricou. Todt s-a uitat la Uccio: «Sunteți la piscină?». Ei bine, șansele mele la Ferrari s-au înjumătățit în acel moment”.
Fostul campion din MotoGP a zis în încheiere că pasiunea pentru cursele auto a rămas, în ciuda faptului că s-a retras de cinci ani: „Lucrul care îmi place cel mai mult este să fiu pilot. Cu mașinile mă distrez”.