Într-o formă îndepărtată de vârful arătat la EURO 2024, apărătorul Radu Drăgușin a fost criticat pentru golul doi încasat de Fiorentina, în remiza cu Juventus, 2-2, de pe Stadionul Artemio Franchi, din cadrul etapei cu numărul 11 în Serie A.

Fundașul român s-ar fi putut revanșa printr-un gol care ar fi putut rămâne golul victoriei, în cazul în care arbitrul nu ar fi sesizat o împingere înainte ca românul să trimită mingea în plasă, printr-o lovitură de cap.

Drăgușin și-a văzut spulberat visul de a fi marcat golul victoriei, în derby-ul cu Juventus

Tuttomercatoweb apreciază că „e puțin de zis în această fază, Drăgușin împingându-și adversarul cu ambele mâini și împiedicându-l să intervină,” pe când La Nazione, publicație din Toscana, regiunea în care Florența este capitală, menționează că „Bremer accentuează căderea,” dar găsește decizia oficialului ca fiind posibil de susținut, conform regulamentului.

O sursă de casă a Fiorentinei s-a pronunțat ușor diferit asupra situației, Violanews scriind că anularea golului e „corectă,” dar s-a concentrat mai mult pentru a nega criticile aduse de torinezi asupra arbitrajului, între Fiorentina și Juventus existând o rivalitate istorică aflată la doi ani de pragul primei sute de ani.