VIDEO A fost sau n-a fost fault? Ce s-a scris în Florența despre golul anulat lui Radu Drăgușin în meciul cu Juventus

A fost sau n-a fost fault? Ce s-a scris în Florența despre golul anulat lui Radu Drăgușin în meciul cu Juventus Serie A
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fiorentina - Juventus s-a încheiat 2-2, dar Radu Drăgușin a fost foarte aproape de a înscrie golul victoriei.

TAGS:
radu dragusinjuventusFiorentinagol anulatfault
Din articol

Într-o formă îndepărtată de vârful arătat la EURO 2024, apărătorul Radu Drăgușin a fost criticat pentru golul doi încasat de Fiorentina, în remiza cu Juventus, 2-2, de pe Stadionul Artemio Franchi, din cadrul etapei cu numărul 11 în Serie A.

Fundașul român s-ar fi putut revanșa printr-un gol care ar fi putut rămâne golul victoriei, în cazul în care arbitrul nu ar fi sesizat o împingere înainte ca românul să trimită mingea în plasă, printr-o lovitură de cap.

Drăgușin și-a văzut spulberat visul de a fi marcat golul victoriei, în derby-ul cu Juventus

Tuttomercatoweb apreciază că „e puțin de zis în această fază, Drăgușin împingându-și adversarul cu ambele mâini și împiedicându-l să intervină,” pe când La Nazione, publicație din Toscana, regiunea în care Florența este capitală, menționează că „Bremer accentuează căderea,” dar găsește decizia oficialului ca fiind posibil de susținut, conform regulamentului.

O sursă de casă a Fiorentinei s-a pronunțat ușor diferit asupra situației, Violanews scriind că anularea golului e „corectă,” dar s-a concentrat mai mult pentru a nega criticile aduse de torinezi asupra arbitrajului, între Fiorentina și Juventus existând o rivalitate istorică aflată la doi ani de pragul primei sute de ani.

Radu Drăgușin

  • Radu dragusin 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Radu Drăgușin, 2 goluri în primele 51 de meciuri jucate în Serie A

Genoa este unica echipă pentru care Radu Drăgușin a înscris în Serie A, până în prezent. Internaționalul român are două reușite în campionatul de elită al Italiei, în cele 51 de apariții bifate.

În Premier League, campionat transmis exclusiv de VOYO, Drăgușin a adunat 35 de apariții în tricoul lui Tottenham Hotspur.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
Petiție cu peste 1.000 de semnături după angajarea lui Felix Alexa la TNB. Artiștii cer un control al Ministerului Culturii
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”
Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”
Reacție categorică a doua zi după ce Ionuț Radu a jucat 90 de minute la Celta Vigo, dar a refuzat naționala invocând o accidentare
Reacție categorică a doua zi după ce Ionuț Radu a jucat 90 de minute la Celta Vigo, dar a refuzat naționala invocând o accidentare
El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine
El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine
Bogdan Lobonț, mesaj înainte de meciurile României din Nations League: ”Indiferent de rezultate!”
Bogdan Lobonț, mesaj înainte de meciurile României din Nations League: ”Indiferent de rezultate!”
ACUM: Bogdan Lobonț și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
ACUM: Bogdan Lobonț și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Italienii laudă pariul lui Chivu: ”Printre cei mai buni!”

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Reghecampf, pe cracă? „Își trăiește ultimele zile, la FCSB!“

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Și MM Stoica și-a luat mâna de pe fotbalistul făcut praf de Gigi Becali: ”Am niște standarde greșite!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Como 2-0: ”L-a devorat pe Fabregas!”

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Atletico Madrid - Barcelona 1-2. Catalanii lui Flick fac remontada pe Metropolitano

Gigi Becali s-a convins după 0-1 împotriva Corvinului: ”Nu mi-am dat seama că ei doi țineau echipa”

Gigi Becali s-a convins după 0-1 împotriva Corvinului: ”Nu mi-am dat seama că ei doi țineau echipa”


Recomandarile redactiei
Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”
Gigi Becali îl ”schimbă” pe MM Stoica! El este noul număr 1 la FCSB: ”Îl știu de mic copil!”
Reacție categorică a doua zi după ce Ionuț Radu a jucat 90 de minute la Celta Vigo, dar a refuzat naționala invocând o accidentare
Reacție categorică a doua zi după ce Ionuț Radu a jucat 90 de minute la Celta Vigo, dar a refuzat naționala invocând o accidentare
Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului
Pe lângă Valencia și Lazio, încă un club pregătește oferta pentru Dennis Man! PSV i-a stabilit prețul românului
El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine
El este atacantul de care are nevoie FCSB?! Cifrele care vorbesc de la sine
ACUM: Bogdan Lobonț și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
ACUM: Bogdan Lobonț și Ion Alexandru sunt invitații lui Cristi Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Controverse în Italia după ce Radu Drăgușin a avut un gol anulat în Fiorentina - Juventus! Fostul arbitru din Serie A a dat verdictul
Controverse în Italia după ce Radu Drăgușin a avut un gol anulat în Fiorentina - Juventus! Fostul arbitru din Serie A a dat verdictul
CITESTE SI
Amendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

stirileprotvAmendă de peste 75 de milioane de euro pentru Kaufland în Bulgaria. Compania amenință cu retragerea unor investiții

O femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

stirileprotvO femeie din Viena a rămas văduvă la numai 97 de zile după nuntă și a cerut pensie de urmaș pe viață. Ce a decis instanța

Israelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

stirileprotvIsraelul se pregătește pentru era post-Netanyahu. Fostul șef al armatei încearcă să formeze o coaliție

Primarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

stirileprotvPrimarul din Baia Mare cere demisia directoarei adjuncte de la Școala „Lucian Blaga”, după vizita lui Cătălin Cherecheș: „Mă îngrijorează”

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!