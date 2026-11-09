Fotbalistul a plecat de la FCSB în urmă cu mai bine de doi ani, când Al Gharafa a plătit pentru serviciile lui șase milioane de euro. În februarie 2025 a ajuns sub formă de împrumut la Cagliari, iar în urmă cu un an și puțin s-a întors la clubul qatarez.

La Al Gharafa, Florinel Coman a bifat până acum 56 de meciuri în toate competițiile, și-a trecut în cont opt goluri și a oferit, pe deasupra, 11 pase decisive, în aproximativ 3200 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Un fost internațional român a dat verdictul despre Florinel Coman: ”Mă pun în pielea lui și aș face asta: Bă, care e cel mai bun?”

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Bogdan Lobonț a fost pus de moderatorul Cristi Pintea să-i dea un sfat lui Florinel Coman. Fostul internațional român l-a îndemnat pe jucător să rămână în străinătate și să încerce din răsputeri să devină cel mai bun din fotbalul qatarez.

”(n.r. Ce l-ai sfătui pe Florinel Coman. Să se întoarcă la FCSB să încerce în continuare în străinătate?) În străinătate, categoric! Există o piață pentru orice jucător! Pentru orice profil de jucător.

Dar eu dacă aș fi Florinel Coman, pentru că vorbim de el, și aș vrea să rămân în Qatar, m-aș uita pe datele alea. Bă, care e cel mai bun jucător pe poziția mea? Ce cifre are jucătorul respectiv? Ce cifre am eu? Să compar cifrele astea. Să zic ok, îmi pun niște deadline-uri și spun că în trei săptămâni vreau să îmbunătățesc parametrul ăsta, în o lună ăsta.

Și pot să rămân foarte bine să performez și în Qatar. Joacă Liga Campionilor Asiei, are posibilitatea să joace și în Campionatul Mondial al Cluburilor. Răzvan Lucescu știe, a câștigat Liga Campionilor Asiei și a jucat CM al Cluburilor”, a spus Lobby.

Lobonț a vorbit și despre momentul în care Coman era extrem de aproape să se întoarcă la FCSB, înainte de împrumutul la Cagliari. ”Era sută la sută la noi”, spunea Becali la începutul lui februarie 2025, dar mutarea nu s-a mai concretizat în cele din urmă.

”Știi cum e? Ok, și partea financiară este importantă, mai ales de la o anumită vârstă ca fotbalist. Dar, îți dorești atât de mult să pleci, vorbim de Florinel Coman, să pleci de la FCSB și să pleci afară și dai de niște dificultăți la început și după șase luni vrei să te întorci. Înseamnă că, undeva, există un scurtcircuit. Ori nu ți-ai dorit atât de mult să pleci, că după șase luni ai vrut să te întorci. Eu altfel nu înțeleg!”, a spus Lobonț.

Florinel Coman a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Viitorul Constanța (actuala Farul), Cagliari, Al Gharafa și FCSB, unde a jucat cel mai mult: 233 de meciuri, 63 de goluri și 62 de pase decisive.