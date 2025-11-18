Ioan Ovidiu Sabău revine în antrenorat! Dezvăluirea făcută de tehnicianul român

Tehnicianul român a plecat de la U Cluj, la mijlocul lunii octombrie, după un strat de sezon sub așteptări al echipei sale.

Sabău a luat decizia de a părăsi formația ardeleană chiar dacă în stagiunea trecută a calificat echipa în preliminariile cupelor europene.

Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că ar putea reveni: „Sunt disponibil”

Ovidiu Sabău a vorbit despre perioada în care a antrenat-o pe U Cluj și a explicat că a avut momente frumoase pe banca „Șepcilor Roșii”.

După o pauză de o lună, tehnicianul a dezvăluit că este pregătit să revină pe banca unei echipe din Superliga. Sabău a subliniat faptul că nu a primit încă vreo ofertă, dar nu l-ar deranja să preia o echipă „din mers”.

