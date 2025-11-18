Ioan Ovidiu Sabău revine în antrenorat! Dezvăluirea făcută de tehnicianul român

Tehnicianul român a plecat de la U Cluj, la mijlocul lunii octombrie, după un strat de sezon sub așteptări al echipei sale.
Sabău a luat decizia de a părăsi formația ardeleană chiar dacă în stagiunea trecută a calificat echipa în preliminariile cupelor europene.
Ioan Ovidiu Sabău a anunțat că ar putea reveni: „Sunt disponibil”
Ovidiu Sabău a vorbit despre perioada în care a antrenat-o pe U Cluj și a explicat că a avut momente frumoase pe banca „Șepcilor Roșii”.
După o pauză de o lună, tehnicianul a dezvăluit că este pregătit să revină pe banca unei echipe din Superliga. Sabău a subliniat faptul că nu a primit încă vreo ofertă, dar nu l-ar deranja să preia o echipă „din mers”.
„Nu știu dacă se poate spune că sunt în vacanță, mai degrabă o pauză în care vreau să mă refac și să mă reîncarc cu acea energie pozitivă. Am avut tot felul de stări, te gândești când pleci de undeva ce ai făcut bine, ce trebuia să faci, ca o analiză. Mai ales că eu sunt destul de strict și de pretențios cu mine.
Dar trec și momentele astea și fac parte din viața noastră a antrenorilor. A fost o experiență frumoasă și iau partea bună a lucrurilor și se întâmplă și chestii mai puțin bune. Au fost multe lucruri frumoase și nu am cum să nu le apreciez și să nu mă bucur de ele.
Depinde ce oferte vor veni. Și pe U Cluj am preluat-o tot în luna ianuarie și nu a fost deloc ușor. Nu am avut deocamdată discuții. Eu nu am plecat de la Cluj că aveam ceva pregătit. Nu am discutat cu absolut nimeni până acum, dar sigur că vreau să revin și sunt pregătit să preiau un club care un obiectiv și stabilitate. Sunt disponibil”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, conform fanatik.ro.
U Cluj, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, FC Timișoara, FCM Târgu Mureș, Rapid și ASA Târgu Mureș suite echipele pe care le-a entrant Ioan Ovidiu Sabău de-a lungul carieri.
Tehnicianul a semnat cu U Cluj în ianuarie 2023 și a antrenat formația clujeană până în octombrie 2025, cu o pauză între iunie și august 2023.