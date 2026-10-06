Dennis Man, după România - Suedia: „Parcă mergem în gol, nu iese nimic”. Ce a spus despre Gică Hagi

Dennis Man, după România - Suedia: „Parcă mergem în gol, nu iese nimic”. Ce a spus despre Gică Hagi Nationala
Alexandru Hațieganu
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Naţionala României a fost învinsă de Suedia, scor 1-0, luni seară, în meciul din Liga Naţiunilor, grupa B4, de pe Arena Naţională. 

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Din articol

A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa naţională în actualul mandat al selecţionerului Gheorghe Hagi după 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. 

Dennis Man, dezamăgit după România - Suedia 0-1

După confruntare, Dennis Man și-a exprimat dezamăgirea pentru rezultat și, în același timp, susținerea pentru ca selecționerul Gică Hagi să rămână în funcție. 

„O acțiune foarte proastă din punctul meu de vedere. Nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol. O dezamăgire foarte mare, ne doream să le facem fanilor o bucurie. Din păcate, nu iese nimic.

Încet, încet înțelegem ce ne spune. Știe foarte mult fotbal și încearcă să ne învețe. Nu știu dacă meritau să câștige astăzi neapărat. Noi ca jucători îl susținem, suntem alături de el. Noi nu putem să luăm decizii”, a declarat Dennis Man, la flash-interviu, la Antena 1.

România - Suedia 0-1

  • Romania suedia liga natiunilor 5102026
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Caseta meciului

  • România: Hindrich – Raţiu, Coubiş, M. Ilie, Bancu (Eissat 46') - R. Marin (Mihăilă 69'), V. Dragomir – Man, Stanciu (I. Hagi 69'), Olaru (Cicâldău 69') – F. Tănase (Cîrjan 83').
  • Selecționer: Gheorghe Hagi
  • Suedia: V. Johansson – Beijmo, E. Smith, Lindelof, S. Gudmundsson (D. Svensson 54') – Bernhardsson (Skoglund 89'), Karlstrom (H. Larsson 54'), Bergvall, Nanasi (S. Dahl 77') – Zeneli (Bolin 75'), Gyokeres.
  • Selecționer: Graham Potter
  • Cartonaşe galbene: Bancu 5', R. Marin 48', Mihăilă 82', Cîrjan 90+3' / Beijmo 53', Bernhardsson 62'
  • A marcat: Gyokeres 13'
  • Arbitru: Elcin Masiyev (Azerbaidjan)

Clasamentul grupei

  • 1) Suedia - 10 puncte
  • 2) Bosnia - 8 puncte
  • 3) Polonia - 4 puncte
  • 4) România - 0 puncte
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