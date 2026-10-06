Dennis Man, după România - Suedia: „Parcă mergem în gol, nu iese nimic”. Ce a spus despre Gică Hagi

A fost a patra înfrângere consecutivă pentru echipa naţională în actualul mandat al selecţionerului Gheorghe Hagi după 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

Dennis Man, dezamăgit după România - Suedia 0-1

După confruntare, Dennis Man și-a exprimat dezamăgirea pentru rezultat și, în același timp, susținerea pentru ca selecționerul Gică Hagi să rămână în funcție.

„O acțiune foarte proastă din punctul meu de vedere. Nu a ieșit nimic. Lucrurile merg prost, parcă mergem în gol. O dezamăgire foarte mare, ne doream să le facem fanilor o bucurie. Din păcate, nu iese nimic.

Încet, încet înțelegem ce ne spune. Știe foarte mult fotbal și încearcă să ne învețe. Nu știu dacă meritau să câștige astăzi neapărat. Noi ca jucători îl susținem, suntem alături de el. Noi nu putem să luăm decizii”, a declarat Dennis Man, la flash-interviu, la Antena 1.