Gică Popescu, fără menajamente după România - Suedia 0-1! A criticat doi jucători

Gică Popescu, fără menajamente după România - Suedia 0-1! A criticat doi jucători Nationala Gică Popescu / Captură PRO TV
SPORT.RO
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România - Suedia a avut loc în etapa a 4-a din UEFA Nations League.

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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Gică Popescu, fără menajamente după România - Suedia 0-1

La scurt timp după fluierul final din România - Suedia 0-1, Gică Popescu a ținut să remarce faptul că suporterii au fost pe toată durata partidei alături de „tricolori”

Cât despre jucători, fostul internațional a mărturisit că nu i-a plăcut de Nicolae Stanciu și Răzvan Marin, cei doi, după părerea sa, fiind depășiți foarte ușor. Totuși, Gică Popescu a expus că eșecul este greu de digerat, în condițiile în care echipa națională a rămas cu 0 puncte în grupa de Nations League.

„Din păcate, nu este victoria noastră, victoria băieților. Este victoria publicului, au fost alături preț de 90 de minute de băieții noștri. Am pierdut al patrulea meci la rând, este o înfrângere greu de digerat.

Chiar dacă am putea spune că echipa a arătat diferit, a fost o repriză a doua mult mai bună. O înfrângere rămâne o înfrângere, indiferent de cum am jucat.

Stanciu a fost destul de lent, Răzvan Marin la fel. Eu cred că acolo am fost depășiți, la mijlocul terenului. Treceau foarte ușor de linia noastră și ajungeau la nivelul fundașilor. De aceea au avut senzația că ajung ușor la finalizare”, a declarat Gică Popescu, potrivit AS.ro.

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Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.

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