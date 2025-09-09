Denis Drăguș a fost eroul serii, cu două goluri marcate în doar 18 minute, reușind să rupă blestemul meciurilor fără reușite.



Atacantul transferat la Eyupspor în această vară a deschis scorul încă din minutul 2. A profitat de o gafă uriașă a apărării cipriote, l-a driblat pe portar și a trimis în poarta goală.



În minutul 18, Răzvan Marin i-a oferit o pasă perfectă, iar Drăguș a finalizat cu o scăriță superbă, aducându-i „dubla“ mult așteptată.



Denis Drăguș a rupt blestemul! De când nu mai marcase „tricolorul“



A fost prima sa reușită pentru România după aproape un an. Ultimul gol la națională venea pe 15 octombrie 2024, în victoria cu 2-1 din Lituania. În plus, atacantul nu mai înscrisese deloc din 6 aprilie 2025, într-un Fenerbahce - Trabzonspor 4-1.



Pentru Drăguș, dubla cu Cipru marchează un nou început și pune capăt unei perioade dificile pentru atacantul de 26 de ani, cotat la 3,5 milioane de euro.



Mai mult, atacantul nu mai marcase o „dublă“ din luna mai 2024, când avea să înscrie două goluri într-un 6-1 cu Adana Demispor.

Ce a făcut Denis Drăguș, imediat după „dubla“ împotriva Ciprului



Imediat după al doilea gol, Drăguș a fugit direct spre banca de rezerve. L-a îmbrățișat pe Mircea Lucescu, gest surprins de reporterii PRO TV de la fața locului. Imaginile pot fi văzute mai jos.

