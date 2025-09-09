FOTO Apariție rară la Cipru - România! Cum arată în 2025 Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu

Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron al Astrei Giurgiu, și-a făcut apariția la Nicosia pentru meciul naționalei României cu Cipru, în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026.

Ioan Niculae Astra Giurgiu Romania Cipru
România lui Mircea Lucescu ocupă momentan locul 3 în Grupa H, după două victorii și două înfrângeri, iar partida cu Cipru are loc marți, de la ora 21:45, transmis LIVE TEXT pe Sport.ro.

Omul de afaceri care conduce grupul Interagro a fost patronul Astrei în momentul câștigării titlului din Liga 1 în 2016. În februarie 2021, a fost condamnat la 5 ani de închisoare cu executare pentru cumpărare de influență, instigare la evaziune fiscală și instigare la spălare de bani.

Potrivit DNA, între august 2008 și martie 2009, între Interagro SA și Libarom Agri SRL s-a derulat un contract fictiv de publicitate, folosit pentru comiterea infracțiunilor.

Niculae a fost eliberat în mai 2022, iar de atunci aparițiile sale publice au fost extrem de rare. Se pare că acum a ales să urmărească meciul României din tribunele stadionului din Nicosia, iar, potrivit spuselor sale pentru corespondenții PRO TV, dacă România se califică la Mondial, planurile lui includ o călătorie în SUA cu o lună înainte de turneu.

