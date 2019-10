Dan Nistor la OLIMPIADA! Mijlocasul lui Dinamo mai da o lovitura dupa ce l-a impresionat pe Mirel Radoi: "Ne-ar ajuta foarte mult"

Dan Nistor traverseaza o perioada buna a carierei si Radoi se gandeste sa il cheme la Olimpiada.

Mirel Radoi a califcat Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Nationala U21 va putea folosi la Olimpiada si trei jucatori mai in varsta. Multi componenti ai nationalei de tineret pot avea probleme la selectia pentru Olimpiada. Jocurile Olimpice vor avea loc in luna august si in acea perioada vor fi calificarile pentru cupele europene la nivel de club.

Radoi se gandeste serios la cei trei seniori pe care ii poate lua in lot pentru Olimpiada. Dan Nistor si Nicolae Stanciu par favoritii lui Radoi:

"Nistor si Stanciu pot juca la Olimpiada, ne-ar ajuta foarte mult", a spus Radoi.