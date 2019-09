ROMANIA - SPANIA, JOI la PRO TV | "Tucudean mi-a cerut sa nu-l chem!" Dezvaluirile facute de Contra despre neconvocarile lui Mitrita, Dan Nistor si ale celor de la FCSB

Romania va juca pe 5 septembrie, pe Arena Nationala, cu Spania, ora 21:45. Pe 8 septembrie, ora 19:00, pe stadionul "Ilie Oana", Romania va juca impotriva nationalei din Malta. Ambele partide vor putea fi urmarite IN DIRECT LA PROTV.

Selectionerul nationalei Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit dupa antrenamentul deschis de duminica seara despre marele meci de joi seara cu Spania.

"Normal ca (Spania) este o echipa de speriat. dar in fotbal intotdeauna cu ambitie, cu organizare buna, daca alergi mai mult decat adversarul daca e puternic, poti sa echilibrezi fortele. E un meci special si trebuie sa fim mentalizati ca putem scoate un rezultat bun" a spus Cosmin Contra despre partida de joi cu Spania, care va fi in direct la Pro TV de la ora 21.45.

Cum a explicat Contra neconvocarile

"Am fost pana in ultimul moment sa il chem pe Dan Nistor. Dar m-am gandit ca vine dupa o lunga inactivitate. Eu cred ca la cum a arata jocul Stelei in ultimele meciuri, cred ca niciun jucator ... Poate Florinel Coman, care poate face pasul la echipa mare, dar am hotarat impreuna cu Mirel Radoi sa mearga sa ajute echipa de tineret.



(Alex Mitrita) A fost pe lista, dar m-am gandit pana in ultimul moment, pentru ca merita sa il aduc pentru al doilea meci cu Malta sau nu merita, pentru ca venind dupa 19 ore de zbor nu ar fi fost disponibil din punct de vedere fizic si mental.

Este un lucru intre mine si el (George Tucudean) si daca el va dori sa explice de ce mi-a cerut sa nu vina la echipa nationala, atunci va va explica el" a explicat Cosmin Contra.