'Mbappe' Coman si Dan Nistor au dat nas in nas in cantonamentul nationalei la o zi dupa derby! Ce au facut cei doi

Coman si Nistor sunt in lotul Romaniei pentru dubla cu Feroe si Norvegia, din preliminariile Euro.

Feroe - Romania se joaca sambata, 12 octombrie, de la 7 seara, in direct la PRO TV. Tot la PRO TV se vede si Romania - Norvegia, marti, pe 15 octombrie, de la 21:45.



Rivali aseara, pe National Arena, Florinel Coman si Dan Nistor au dat mana cand s-au intalnit la reunirea nationalei. Cei doi au pozat pentru site-ul FRF. Coman poate debuta pentru Romania in dubla cu Feroe si Norvegia, in timp ce Nistor are o selectie, desi a fost convocat in mai multe randuri.

