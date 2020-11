"Nu a fost nimic special!" Reactie INCREDIBILA a lui Bicfalvi dupa ce a inscris golul care a dus-o pe Romania in a doua urna pentru preliminariile la Mondial

Eric Bicfalvi (32 ani) s-a intors la nationala lui Radoi si i-a demonstrat selectionerului ca nu a gresit cand l-a convocat.

Mijlocasul lui Ural a fost trimis de Mirel Radoi in teren in minutul 74, in locul lui Tosca si a reusit sa inscrie golul care i-a asigurat Romaniei locul in a doua urna pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului Mondial.

Bicfalvi a inscris dupa o combinatie superba reusita de Razvan Marin si Florin Tanase. Intrebat la finalul partidei de reusita sa, jucatorul a oferit un raspuns modest, motivand ca si-a facut doar datoria.

"Ma bucur pentru gol, era mai bine daca terminam cu victorie. A fost un meci in care echipa a muncit foarte mult, cel mai important este ca am ajuns in urna a doua.

Nu e nimic de simtit special acolo, Tase a facut o faza foarte buna, am asteptat pasa, eu doar am pus latul, nu a fost nimic special.

Toti ne dorim sa mergem la un turneu final, vad ca vin doua generatii foarte bune din urma.

Pentru mine e o mandrie sa vin la nationala, e placut sa ii vad si pe cei alaturi de care am jucat.

Nu ma asteptam la rezultatul asta la meciul Serbia-Rusia, probabil s-a intamplat ceva acolo, Rusia a avut un parcurs bun, probabil sunt in reconstructie, au avut accidentati", a spus Bicfalvi la finalul partidei.