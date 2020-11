Declaratia cu care Nistor l-a INFURIAT pe Ciprian Marica: "Am remarcat ca a zis 'sa ducem Romania acolo unde ii este locul!'

Romania a scos chinuit un rezultat de egalitate cu Irlanda de Nord in ultima runda din Nations League.

Bicfalvi a spalat rusinea cand a finalizat in minutul 81, dupa o masa venita de la Florin Tanase. Ciprian Marica a fost invitat special in studioul PRO TV si a comentat declaratiile jucatorilor romani. El a fost deranjat de faptul ca Dan Nistor a spus dupa meci ca fotbalistii lui Mirel Radoi 'duc Romania acolo unde ii este locul"

"Am remarcat ca a zis: sa ducem Romania acolo unde ii este locul!", a declarat Marica.

Dan Nistor a declarat ca sunt multe lucruri pozitive dupa ce Romania a ajuns in urna a doua valorica si spera sa fie chemat si in meciurile pentru calificarea la Campionatul Mondial.

"Este o performanta buna pentru Romania. Suntem in continuare suparati dupa ratarea calificarii la EURO, dar nu avem ce sa facem, trebuie sa mergem mai departe si cred eu ca sunt multe lucruri pozitive. Eu cred ca am jucat bine azi, am dus mingea in fata portii, iar rezultatul este echitabil. Ne bucuram cand suntem covocati, dam totul pentru echipa nationala si speram convocarea din martie pentru Campionatul Mondial, sa fim din nou prezenti la echipa nationala.

Este un plus, inainte de acest meci eram pe locul 3, acum suntem pe locul 2 si incercam sa ne ducem spre prima urna. Chiar daca au fost foarte multe critici la adresa noastra, suntem puternici, ne asumam aceste critici si cu siguranta vom duce echipa nationala acolo unde ii este locul", a spus Dan Nistor pentru PRO TV.