Reactia presei din Irlanda de Nord dupa egalul cu Romania: "Mizerabil! Trebuie sa uitam ce a fost!"

Irlanda de Nord a remizat cu Romania, scor 1-1, in ultimul meci din Nations League, iar presa din insula nu a fost deloc multumita de acest rezultat.

Nord-irlandezii nu au castigat pana acum niciun meci in Liga Natiunilor, iar jurnalistii britanici sperau ca nationala antrenata de Ian Baraclough sa incheie campania cu o victorie. Irlanda de Nord a condus cu 1-0, dar Romania a spalat rusinea, gratie golului marcat de Eric Bicfalvi, in minutul 81, din pasa lui Florin Tanase. Serbia a castigat cu 5-0 in fata Rusiei, iar Romania a trecut in a doua urna valorica.

"Meciul cu Romania ne-a adus un alt rezultat frustrant, asteptam in continuare o victorie intr-o partida oficiala. In zece meciuri disputate pana acum in Liga Natiunilor, Irlanda de Nord nu a reusit sa castige niciodata. Soarta grupei era oricum stabilita, dupa ce Romania a invins Norvegia la masa verde.

Romania a ales in mod surprinzator sa joace cu trei fundasi centrali si fara Ianis Hagi sau George Puscas. Vedeta Romaniei a evoluat acum pentru echipa de tineret, in timp ce marcatorul din tur a ramas pe banca.

Irlanda de Nord a terminat campania cu doua puncte, obtinute dupa remizele cu Romania. A fost un an mizerabil pentru echipa nationala, in ciuda faptului ca adversarii pareau accesibili. Trebuie sa uitam aceste rezultate", au scris cei de la Belfast Telegraph.