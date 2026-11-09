„Topograful lui Chivu!” Secretul ultimelor succese obținute de Inter Milano, dezvăluit de italieni

După o perioadă în care s-a confruntat cu dificultăți în joc, gruparea pregătită de Cristi Chivu și-a regăsit cadența. Potrivit jurnaliștilor de la L'Interista, unul dintre factorii principali ai acestui reviriment se află la mijlocul terenului, acolo unde tehnicianul român se poate baza din pe un Piotr Zielinski în cea mai bună formă.
După un început mai slab de sezon, mijlocașul a revenit la forma care l-a consacrat în tricoul „nerazzurrilor”. Jurnaliștii italieni l-au numit pe fotbalist „topograful” de la mijlocul terenului, notând: „Chivu are din nou topograful său. Unul dintre secretele noului Inter este la mijlocul terenului”.
Cifrele prin care Piotr Zielinski a făcut diferența
Polonezul a adus un plus de eficiență în fața porții adverse. Acest aspect s-a concretizat în partida câștigată de Inter în fața celor de la Feyenoord, când Zielinski a marcat golul care a stabilit scorul final de 3-0.
De asemenea mijlocașului a ieșit în evidență și în confruntarea cu gruparea din Como (2-0). În acel meci, Zielinski a avut un procentaj de 92% al paselor reușite, cu 22 de execuții precise din 24 încercate, a reușit trei recuperări și a asigurat o progresie cu mingea la picior pe o distanță de 24,8.
Așadar, antrenorul Cristi Chivu are acum la dispoziție o versiune a internaționalului polonez apropiată de standardul din stagiunea trecută.