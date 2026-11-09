„Topograful lui Chivu!” Secretul ultimelor succese obținute de Inter Milano, dezvăluit de italieni

După o perioadă în care s-a confruntat cu dificultăți în joc, gruparea pregătită de Cristi Chivu și-a regăsit cadența. Potrivit jurnaliștilor de la L'Interista, unul dintre factorii principali ai acestui reviriment se află la mijlocul terenului, acolo unde tehnicianul român se poate baza din pe un Piotr Zielinski în cea mai bună formă.

După un început mai slab de sezon, mijlocașul a revenit la forma care l-a consacrat în tricoul „nerazzurrilor”. Jurnaliștii italieni l-au numit pe fotbalist „topograful” de la mijlocul terenului, notând: „Chivu are din nou topograful său. Unul dintre secretele noului Inter este la mijlocul terenului”.