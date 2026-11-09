Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea

Florin Prunea a ales portarul pentru națională după ce Ionuț Radu a refuzat convocarea Nationala
SPORT.RO
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Ionuț Radu este numărul 1 în poarta echipei naționale, dar portarul de la Celta Vigo a refuzat convocarea pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.

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laurentiu popescuUniversitatea CraiovaGica HagiFlorin PruneaIonut Radu
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Motivul invocat? Faptul că trebuie să se ocupe de problema la umăr care îl deranjează de ceva vreme. Totuși, portarul a stârnit controverse pentru că, după ce a refuzat convocarea, a fost titular în meciul lui Celta Vigo cu Levante, scor 0-0.

Florin Prunea îl vrea pe Laurențiu Popescu titular la națională

  • Laurentiu popescu
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Laurențiu Popescu / Sport Pictures
Laurențiu Popescu / Sport Pictures
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Chiar și în absența lui Ionuț Radu, care a preferat să refuze convocarea la echipa națională pentru a se ocupa de problema la umăr, Florin Prunea susține că România are portari pe care se poate baza.

Otto Hindrich, Ștefan Târnovanu și Laurențiu Popescu sunt portarii aleși de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și cu Bosnia. Fostul portar al Generației de Aur crede că Laurențiu Popescu ar merita să fie titularizat la echipa națională.

Mie mi se par buni portarii, e ceea ce avem mai bun. Ca și joc, eu cred că Popescu ar merita o șansă. Este portarul cu trofee față de restul, a avut un aport decisiv, el joacă la alt nivel, apară în cupele europene. Nu vorbim de experiență, că niciunul nu are mare experiență la națională, iar Popescu merită, pentru că joacă mai bine.

După ultimele evoluții, nu contează că nu mai este Radu, pentru că el deja gafase rău. Este timpul să-l vedem la treabă pe Popescu, care cred că va face față cu Polonia și cu Bosnia. El este peste restul portarilor luați și peste cei care mai sunt români”, a spus Florin Prunea, conform GSP

Gică Hagi, nervos din cauza lui Ionuț Radu și a lui Nicolae Stanciu

Faptul că Ionuț Radu și Nicolae Stanciu au putut să evolueze pentru formațiile lor de club, dar și-au întors spatele naționalei, l-a enervat pe Hagi. Care cu greu și-a ascuns supărarea, la conferința susținută, astăzi.

„El (n.r. – Ionuț Radu) a luat decizia asta. Trebuie să vorbiți cu el. De fapt, trebuie să vorbiți cu ei. Că și Nicușor a luat decizia asta (n.r. – de a nu veni la națională din cauza unei accidentări). La națională, nu există 99%. Trebuie să vii 100%. Avem pe altcineva (n.r. – pe postul de portar) și vom merge înainte cu alții“, a spus selecționerul României.

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