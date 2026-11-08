U Cluj, toate detaliile despre transferul lui Stanciu, după ce căpitanul naționalei a luat titlul în China

Nicolae Stanciu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimul deceniu. După ce a plecat de la FCSB, mijlocașul a avut evoluții solide la orice club la care a fost legitimat.

U Cluj, toate detaliile despre transferul lui Stanciu

Cea mai recentă performanță este obținerea celui de al doilea titlu în China. După trofeul cucerit cu Wuhan Three Towns, Nicușor Stanciu a terminat pe primul loc în ierarhie și alături de Dalian Yingbo.

Contractul lui Nicolae Stanciu cu Dalian Yingbo este scadent în iarna acestui an. În ultima perioadă s-a discutat mult despre o repatriere a mijlocașului, atât U Cluj, cât și FCSB fiind interesate de serviciile sale.

Cum sezonul s-a încheiat în China, discuția despre transferul lui Stanciu nu a întârziat să apară. Radu Constantea a transmis că există în continuare discuții pentru ca mutarea să se realizeze.

Totuși, oficialul ardelenilor e conștient că Dalian Yingbo va pune presiuni pentru ca mijlocașul să semneze, mai ales în contextul titlului cucerit. Decizia finală îi va aparține în totalitate lui Nicușor Stanciu, care are mai multe oferte pe masă.

„(n.r. - Peste câteva săptămâni, Cristiano Bergodi o să aibă și un campion în lot?) Cu siguranță ne dorim acest lucru și ar fi un transfer extrem de important pentru clubul nostru, pentru nivelul clubului nostru, să reușim să aducem căpitanul echipei naționale cu mai multe titluri câștigate în campionate bune. Mă refer aici campionate din Cehia, Belgia, România și inclusiv în China. Ar fi o realizare pentru noi ca și club și cu siguranță. Nu pot spune încă, pentru că e clar că vor mai fi discuții cu clubul din China și e clar că nu putem fi competitivi din punct de vedere financiar cu o ofertă de acolo.

(n.r. - Nu ține doar da bani revenirea lui Stanciu în România) Dacă ar ține de bani, nu s-ar pune problema să ia în calcul o variantă din partea noastră. Până la urmă, decizia e la el. Cred că în următoarele săptămâni, până spre finalul lunii decembrie, va lua o decizie. Cu siguranță vor încerca să îl convingă să își mai prelungească încă un an minim contractul, dar noi sperăm, din punctul nostru de vedere, să ia decizia cea mai bună pentru noi, dar să fie și el mulțumit cu decizia pe care o va lua. Dacă va lua decizia de a se întoarce în România, suntem optimiști că putem să îl convingem.

(n.r. - Titlul în China) Nu știu dacă ar schimba, dar cu siguranță va fi o presiune mai mare din partea clubului din China asupra lui Nicușor de a-și prelungi contractul. Din ce știm noi, sunt sume foarte mari pe care le-ar putea primi dacă își va prelungi contractul”, a declarat Radu Constantea, potrivit Fanatik.