Chiar dacă a spus că nu și-ar fi dorit acest amical, cu Canada, una dintre țările care vor găzdui Campionatul Mondial de anul viitor, Mircea Lucescu (80 de ani) va profita de acest test pentru a vedea ”la treabă” mai mulți jucători.



Cum arată tribunele Arenei Naționale la meciul România - Canada



Având în vedere că meciul cu reprezentativa Canadei nu este unul oficial, ”tricolorii” beneficiază de o asistență impresionantă pe Arena Națională. Aproximativ 35.000 de bilete s-au vândut pentru această partidă.



Din imaginile surprinse de reporterul PRO TV aflat la Arena Națională, se poate observa că primul inel este plin.



Selecționata lui Mircea Lucescu o întâlnește marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe Cipru și are ocazia, prin confruntarea cu Canada, să se ”încălzească” pentru duelul din preliminariile turneului final care va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

