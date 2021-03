Cum arata grupa HORROR in care poate juca Romania la Jocurile Olimpice! Care sunt ultimele doua echipe calificate la turneul final

Romania isi va afla adversarii de la Jocurile Olimpice pe 21 aprilie, cand este programata tragerea la sorti a grupelor.

Reprezentativele statelor Honduras si Mexic sunt ultimele doua echipe calificate la Olimpiada de la Tokyo, ambele urmand a face parte din urna a doua, alaturi de Germania si Spania.

In prima urna se afla Japonia, Brazilia, Argentina si Coreea de Sud, in timp ce in urna a treia valorica sunt Egipt, Noua Zeelanda, Coasta de Fildes si Africa de Sud. Nationala Romaniei va fi prezenta in urna a patra, alaturi de Australia, Franta si Arabia Saudita.

Conform regulilor stabilite inainte de tragerea la sorti, in niciuna dintre grupe nu vor putea fi doua sau mai multe echipe de pe acelasi continent.

In aceste conditii, grupa de cosmar a Romaniei le-ar putea include pe Brazilia, Mexic si Coasta de Fildes, in timp ce o grupa mai usoara ar fi una din care ar face parte Japonia, Honduras si Noua Zeelanda. Tragerea la sorti a grupelor de la Olimpiada din Tokyo este programata pe 21 aprilie, la sediul FIFA din Zurich.

Jocurile Olimpice vor avea loc in perioada 21 iulie - 7 august, finala turneului de fotbal masculin fiind programata pe Nissan Stadium din Yokohama.