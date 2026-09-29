PSG a decis prețul pentru fotbalistul dorit de Arsenal, Manchester United și Liverpool: minimum 67.000.000 de €!

PSG a decis prețul pentru fotbalistul dorit de Arsenal, Manchester United și Liverpool: minimum 67.000.000 de €! Ligue 1
Alexandru Hațieganu
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Din articol

Arsenal este interesată să-l transfere pe fundașul central Illia Zabarnyi de la PSG în ianuarie.

Manchester United și Liverpool se luptă cu Arsenal pentru Illia Zabarnyi

Manchester United și Liverpool îl urmăresc, de asemenea, pe jucătorul în vârstă de 24 de ani, însă PSG nu intenționează, în prezent, să-l vândă.

Campioana Franței și a Europei ar solicita cel puțin 67 de milioane de euro pentru a lua în calcul cedarea lui Zabarnyi, în perioada de transferuri din iarnă, informează jurnalistul Ekrem Konur, citat de Transfer News Live. 

CV-ul lui Illia Zabarnyi

Illia Zabarnyi este un internațional ucrainean cu 59 de selecții și trei goluri pentru prima reprezentativă a țării sale. 

În august 2025, el a fost transferat de PSG de la Bournemouth pentru 63 de milioane de euro. De atunci, a jucat pentru parizieni în 39 de meciuri și a marcat un gol. 

În 2023, la finalul lunii ianuarie, Bournemouth a achitat către Dinamo Kiev, echipa la care s-a format Zabarnyi, 33 de milioane de euro pentru fundașul central ucrainean. 

Illia Zabarnyi are în palmaresul său câte un trofeu de Champions League, Ligue 1, Supercupa Europei, Cupa Intercontinentală, Supercupa Franței cu PSG. El a mai câștigat o dată cu Dinamo Kiev campionatul, cupa și supercupa. 

Illia Zabarnyi

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