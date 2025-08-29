Dani Carvajal şi Rodri revin în lotul Spaniei după un an de absenţă. Cine sunt jucătorii convocați

Alexandru Hațieganu
La aproape un an după ce s-au accidentat, Dani Carvajal şi Rodri au fost convocaţi pentru lotul naţionalei Spaniei, a anunţat viuneri Federaţia Spaniolă de Fotbal.

Selecţionerul echipei naţionale a Spaniei, Luis de la Fuente, a făcut public vineri lotul reprezentativei iberice pentru meciurile cu Bulgaria (în deplasare, 4 septembrie) şi Turcia (pe teren propriu, 7 septembrie), din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.

Dani Carvajal, fundaşul dreapta de la Real Madrid, şi Rodri, mijlocaşul lui Manchester City şi câştigătorul Balonului de Aur, nu mai jucaseră pentru naţionala spaniolă din 8 septembrie 2024, atunci când ambii au evoluat în partida cu Elveţia, scor 4-1, din Liga Naţiunilor.

Printre jucătorii selecţionaţi se află şi tânărul atacant Jesus Rodriguez, 19 ani, care în această vară a fost transferat la Como, în Italia.

Jucătorii convocaţi pentru naţionala Spaniei:

Portari: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Fundaşi: Dani Carvajal, Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Mijlocaşi: Martin Zubimendi (Arsenal), Rodri (Manchester City), Gavi, Fermin Lopez, Pedri Gonzalez, Dani Olmo (FC Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (PSG)

Atacanţi: Lamine Yamal, Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata, Jesus Rodriguez (Como).

