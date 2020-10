Ai criza de RAS sau incepi sa le PLANGI de mila?! Milionarii lui United au primit un gol care nu se vede nici in ligile de amatori din Romania! Ce au putut sa faca fundasii

Nebunie in United - Tottenham! S-a marcat de 3 ori in primele 7 minute ale meciului!

Dupa ce Bruno Fernandes a inscris in minutul 2, din penalty, pentru Manchester United, Ndombele a egalat in minutul 4. Reusita sa e greu de explicat la orice analiza a expertilor din Premier League. Apararea de zeci de milioane de euro a lui United s-a facut de ras ca in fotbalul de duminica! Cel al amatorilor, nu al fotbalistilor platiti cu salarii gigantice!



pic.twitter.com/VQ3YmTsF7r — football that didn’t go according to plan (@FootballMares) October 4, 2020