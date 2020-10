Romania poate pierde cu Islanda la "masa verde"! Un oficial FRF se teme de ce este mai rau: "Sincer, ma ingrijoreaza testul asta" 

Islanda - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, joi, 8 octombrie de la 21:45.

Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu a vorbit despre un scenariu incredibil pe care il poate intampina nationala Romaniei in Islanda. Tricolorii vor fi testati de islandezi intr-un laborator neacreditat UEFA, iar oficialul FRF se teme de testele fals-pozitive. Jucatorii nationalei s-au testat deja luni, iar rezultatele vor merge la un laborator acreditat de UEFA. In Islanda lucrurile vor fi diferite, iar autoritatile se vor ocupa de prelucrarea testelor. Vochin se teme de ce este mai rau pentru echipa condusa de Mirel Radoi.

"Guvernul islandez are alte reguli, spre deosebire de Austria. In Islanda vom fi testati, din nou, toti, de catre guvernul islandez. Nu are nicio legatura cu UEFA laboratorul care va preluca testele. Faci testul acolo, pleci de acolo la hotel si se asteapta rezultatul. Daca e vreun rezultat pozitiv, atunci incepe ancheta epidemiologica. Noi nu mergem la cantonamentul din Mogosoaia, cel putin eu. Orice cetatean care ajunge in Islanda acesta sta 14 zile in carantina, dar sportivii au 'culoar'.

Sincer, ma ingrijoreaza testul asta (n.r. - la laboratorul neacreditat UEFA), dar nu pentru ca vin dintr-o zona balcanica. Se spune ca zona nordica e de o corectitudine iesita din comun. Am vazut Suedia - Danemarca. L-am vazut pe suedezul ala cu circul lui despre rasism. La fotbal nu ma convinge nimeni ca lucrurile stau asa. Am vazut cazul din Feroe, care are o legislatie asemanatoare, identica pe anumite parti. Si am vazut ce au patit cei de la Slovan Bratislava, descoperiti cu test COVID si care au pierdut cu 3-0. Cand s-au intors acasa, s-au retestat, iar omul gasit pozitiv a fost gasit negativ", a declarat oficialul FRF pentru TelekomSport.

In cel mai rau caz, Romania ar avea nevoie de 12 jucatori de camp plus un portar pe foaia de joc. Daca nu ar vea acesti jucatori, tricolorii ar putea pierde cu 3-0 la "masa verde". Consilierul lui Razvan Burleanu a luat in calcul si acest lucru.

"Ma pot gandi si la asa ceva in cazul nostru. Atat timp cat nu este un laborator acreditat UEFA, da-mi voie sa ma gandesc la orice. Sa nu fie asa si sa fiu eu exagerat. Dar ce s-a intamplat in Feroe ma pune pe ganduri.

Pana la 13 trebuie sa fim apti, dintre care un portar, ca sa putem juca trebuie sa fim. Eu ma gandesc, sincer, ca daca s-ar intampla asa ceva sa se mai faca un test, dar cu laboratorul acreditat UEFA. Eu sper sa nu se intample", a spus Andrei Vochin.

