Tehnicianul a vorbit la superlativ despre fundașul central Andrei Coubiș (22 de ani), pe care îl vede chiar ca o posibilă soluție pentru Echipa națională de fotbal a României.

„Poate ajunge la națională”

Bergodi spune că fundașul s-a impus rapid în defensiva „Șepcilor roșii” și că experiența acumulată în Italia se vede clar în jocul său.

„I-am acordat încredere. Se vede că e un jucător important. Din punct de vedere fizic este extraordinar și are un simț tactic foarte bun. A lucrat în Italia, a făcut junioratul acolo și asta contează mult pentru un fundaș. Îl văd ca pe un jucător care poate ajunge la națională”, a declarat Cristiano Bergodi.

„În top 5 fundași pe care i-am antrenat”

Antrenorul italian a făcut o afirmație puternică despre tânărul stoper și susține că acesta se numără deja printre cei mai buni apărători pe care i-a pregătit în România.

„Dintre fundașii centrali pe care i-am antrenat, este unul dintre cei mai buni. Intră în top 5 apărători pe care i-am antrenat în ultimii 20 de ani în România”, a mai spus Bergodi.

Potrivit Transfermarkt, Andrei Coubiș are o cotă de piață de 100.000 de euro. Fundașul a jucat 8 meciuri pentru Universitatea Cluj în toate competițiile, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit un assist.

De asemenea, Coubiș a bifat 12 selecții pentru reprezentativele de tineret ale României, la nivel U19, U20 și U21.

Joi, 26 martie, naţionala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beşiktaş Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.