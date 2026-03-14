Echipa antrenată de Costel Gâlcă s-a impus sâmbătă, 14 martie 2026, într-un meci spectaculos care a deschis faza de play-off-ului Superligii. Deși dinamoviștii au condus prin golul lui Armstrong și au revenit în avantaj prin Cîrjan, reușitele lui Grameni, Petrila și Vulturar au păstrat punctele în Giulești. În urma acestui rezultat, Rapid a acumulat 31 de puncte și a urcat pe primul loc, profitând de eșecul Craiovei, în timp ce trupa lui Zeljko Kopic rămâne pe ultimul loc, cu patru înfrângeri consecutive la activ.

Semne de întrebare în privința arbitrajului

Finalul partidei a fost unul tensionat, marcat de eliminarea lui Matteo Duțu în minutele de prelungire. Florin Prunea a criticat modul în care arbitrii au gestionat fazele litigioase, trimițând săgeți către centralul Istvan Kovacs și arbitrul VAR, Cătălin Popa.

„Dincolo, la un fault similar nu dă, iar aici (n.r. - la o fază petrecută în minutul 79), dă, la ce poți să te gândești? Două faze împotriva aceleiași echipe. Dar domnule Cătălin Popa de ce nu intervii? Cum ai intervenit foarte bine la Duțu. Este un meci influențat în mod clar de arbitraj”, a transmis Florin Prunea la Digisport.

