Fostul portar de la Manchester City, Sunderland și Nottingham Forest a văzut recent ”ruina” de la Bacău, orașul său natal, unde stadionul este neîngrijit de foarte mulți ani.



În urmă cu mai bine de doi ani, se zvonea că arena din Bacău ar urma să fie demolată, iar în locul său să apară o bijuterie pe care autoritățile ar fi urmat să cheltuie aproximativ 120 de milioane de euro. Proiectul s-a stins, iar stadionul pe care evolua FCM Bacău a rămas în paragină.



Costel Pantilimon, despre stadionul din Bacău



Arena din Bacău avea 17.500 de locuri și a fost lăsată de izbeliște în 2007, la un an după ce echipa a retrogradat din prima ligă. În prezent există echipa FC Bacău, pregătită de Costel Enache, care evoluează pe alt stadion.



”Am trecut pe acolo și în această vară, am avut un eveniment. În perioada domnului Sechelariu, Dumnezeu să-l ierte, Bacăul a avut o bază sportivă de cel mai înalt nivel, cu 2-3 terenuri de iarbă.

În momentul de față, e paragină, un parc imens. E trist pentru că orașul moare ușor-ușor din punct de vedere sportiv”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

