Cosmin Contra, pus la zid dupa Romania - Malta! Asta e marea greseala a selectionerului: "Seamana cu crosetatul bunicii pe timpuri"

Nationala Romaniei nu a prestat cel mai bun joc in cele doua partide disputate impotriva celor din Spania si Malta, iar selectionerul Cosmin Contra a fost lovit de un val de critici.

Cornel Dinu si-a exprimat nemultumirea fata de Cosmin Contra. Acesta spune ca a urmarit mai multe antrenamente ale lui Contra si a fost uimit cand a vazut ce exercitii face Contra impreuna cu jucatorii.

"Nu stiu ce se antreneaza. Eu am vazut niste antrenamente la televizor, probabil de incalzire, care seamana cu crosetatul bunicii pe timpuri. Adica pe perechi, cel din fata sta cu mainile in lateral, parca are mosorul de lana, si ala din fata strange lana si trece printre mainile lui. Antrenam ori crosetatul, ori furatul, rapiditatea la maini.", a spus Cornel Dinu.

De asemenea a precizat ca selectionereul e salvat de faptul ca meciurile nationalei se joaca o data pe luna, ca altfel nu ar fi rezistat jucatorii:

"Pe el l-a salvat faptul ca are actiuni de la luna la luna, ca daca avea in fiecare zi, nu reezista pana acum. Dar e vorba de capacitatea acestei Federatii de a alege oameni. Contra nu are nicio oexperienta si nu a rezistat nicaieri care nu a rezistat pe nicaieri mai mult decat un an. Are el capacitatea de sinteza? Aici, in patru zile trebuie sa faci jocul echipei, sa faci niste exercitii. Eu, ce vad, ma crucesc, in antrenamentele lor. Nu vad niciun fel de premeditare, de scheme", a incheiat Cornel Dinu la Telekom

Romania va juca urmatoarele meciuri din preliminarii pe 12 si 15 octombrie, in deplasare la Feroe si acasa cu Norvegia.

Situatia din clasament arata in felul urmator, Romania fiind la mana ei in calculele pentru calificare: