"Mandru ca sunt roman? Nu, nu sunt! Dar trebuie sa traiesc in Romania si m-am obisnuit cu ideea!" MESAJ DUR de Ziua Nationala

In ziua in care romanii isi serbeaza Ziua Nationala exista si romani care nu sunt multumiti de tara lor.

Mihai Stoica, revenit de curand la FCSB, a postat un mesaj dur prin care a incercat sa sintetize situatia socio-politica din Romania.

"Mandru ca sunt roman? Pai doar pentru ca traiesc in tara in care nu votezi pentru viitorul tau, ci contra candidatului care ti-e antipatic, in tara in care o fata moare pentru ca operatorul de la 112 a prins o zi mai proasta, in tara in care mii de oameni picheteaza sediul guvernului fara sa stie motivul, in tara in care - pentru aceeasi presupusa infractiune - un judecator achita si altul condamna, in tara in care mor militari intr-un camion fara frane si armata cheltuieste milioane de euro cu o echipa de fotbal care nu e in stare sa se califice pentru dificila confruntare cu Mostistea Ulmu, in tara in care autostrada trebuie reparata inainte de inaugurare, in tara in care Halep e sfasiata de ziaristi si prostituatele dau autografe? Nu, nu sunt mandru ca sunt roman. Doar trebuie sa traiesc in Romania si m-am consolat cu ideea. La multi ani cu sanatate, romani! Bine ca avem NETFLIX. Si HBO GO", a fost mesajul dur postat de Mihai Stoica pe contul sau de Facebook.