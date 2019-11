ZI DE BATAIE NATIONALA! Romania vs Olanda, live ACUM LA PRO X! Se da titlul european: Maxim vs Morari! BATAIE pentru centura MONDIALA: Mitu vs SPARTANUL Triantafullos

ACUM LA PRO X: ZI DE BATAIE NATIONALA! SUPER LUPTE in direct de la Timisoara: triplul campion mondial K1 Peter Aerts e la Timisoara cu echipa lui de bataie!

Inaintea zilei nationale a Romaniei, e zi de BATAIE NATIONALA pe PRO X! Super gala de la Timisoara e acum LIVE!

LUPTELE ZILEI:

Main Event WKU World Title -83 KG 5 x 3:

9. Adrian Mitu (Romania) VS Alexandridis Triantafillos (Greece)



WKU European Title -65 kg 5 x 3

8. ADRIAN MAXIM (Romania) VS PETRU MORARI (Moldova)

Romania vs Holland

7. ROBERT CONSTANTIN (Romania) VS MICHAEL BOAPEAH (Olanda / Ghana)

6. MARIUS MUNTEANU (Romania) VS MUHAMMED BALLI (Olanda / Surinam)

5. GABRIEL BOZAN (Romania) VS DOMINIQUE PINAS (Netherlands)

4. ALIN VACAREANU (Romania) VS JIMMY OMANI (Olanda / Maroc)

3. RADU MEDELEANU (Romania) VS ONUR SAHIN (Olanda / Turcia)

Super Fight

2. RAUL KOCSMAROS (Romania) vs HARIS FERIZOVIC (Romania)

1. FLAVIUS NECHITA (Romania) VS SORIN HORVATH (Romania)

