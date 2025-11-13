Sâmbătă, de la ora 21:45, tricolorii întâlnesc Bosnia la Zenica, într-un meci de totul sau nimic. Iar marți, selecționata lui Mircea Lucescu o va înfrunta pe San Marino la Ploiești în ultima confruntare din campania de calificare pentru turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Ciprian Marica a văzut lotul convocat de Lucescu și a recunoscut: ”Are o calitate mai mare decât aveam eu”

Din lotul naționalei este nelipsit Denis Drăguș, atacantul cotat la 3,5 milioane de euro de site-urile de specialitate care este legitimat în clipa de față în Turcia, la Eyupsor. El a bifat șapte goluri în 26 de selecții la prima reprezentativă a României de-a lungul timpului.

Ciprian Marica, fost internațional român, a recunoscut că Denis Drăguș are calități mai mari decât avea el când juca fotbal. Marica a sugerat însă că la capitolul viteză stătea mai bine decât actualul elev al lui ”Il Luce”.

”Eu cred că Drăguș are calitate mai mare decât aveam eu. Are o calitate tehnică peste mine. Poate la viteză aveam eu un plus. Dar nu-l văd așa de ambițios la fiecare meci.

N-are acea dăruire pe care o aveam eu. Dar are calitate fantastică.

Au contat și accidentările, dar poate obține mult mai mult. Am mare așteptări de la el, îmi place foarte mult”, a spus Marica la sptfm.ro.

Costel Pantilimon a remarcat trei fotbaliști de la naționala României: ”Au formă bună”



Într-un dialog cu Sport.ro în care a vorbit despre meciul cu Bosnia, Radu Drăgușin, Mircea Lucescu și despre neconvocarea lui Alex Dobre, subiecte care vor fi redate în următoarele zile pe site-ul Sport.ro, Costel Pantilimon a remarcat și trei jucători de la reprezentativa lui Mircea Lucescu.



E vorba despre Valentin Mihăilă, Dennis Man și Ianis Hagi. Ultimul s-a evidențiat printr-o centrare în meciul cu Austria (1-0), la care Virgil Ghiță a răspuns cu un gol care a zguduit Arena Națională în acțiunea din luna octombrie.



”Am văzut un Mihăilă, un Man, un Hagi, care în momentul de față au o oarecare formă bună”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

