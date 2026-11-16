EXCLUSIV Întrebarea lui Marica, după debutul lui Marius Corbu la națională: „Până atunci nu i-ați văzut?”

Întrebarea lui Marica, după debutul lui Marius Corbu la națională: „Până atunci nu i-ați văzut?” Nationala
SPORT.RO
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Ciprian Marica a vorbit la VOYO SPORT LIVE despre selecția de la națională, după ce Marius Corbu a debutat în victoria României cu Polonia, 2-1 în Liga Națiunilor.

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Pornind de la debutul mijlocașului de la Ferencváros, fostul atacant al naționalei a pus în discuție modul în care sunt convocați jucătorii care se remarcă la echipele de club.

„De-a lungul timpului, ne-am obișnuit ca atunci când apar jucători și încep să joace, să dea goluri, pac, îi chemăm la națională! Cum apar jucătorii, joacă în prima ligă, îi convoacă. Păi până atunci nu i-ați văzut?”, a spus Marica, la VOYO.

Marius Corbu, debut la patru ani de la prima convocare

„Nu urmăresc echipa unde joacă, Ferencváros, și nici campionatul. Aici e o chestiune de selecție, ține de antrenor să îl remarce și să îl selecționeze”, a mai spus fostul internațional.

Corbu, în vârstă de 24 de ani, a jucat primele minute pentru naționala de seniori pe 14 noiembrie, la patru ani de la prima convocare. Gică Hagi l-a trimis pe teren în locul lui Ianis Hagi. România a înscris de două ori în următoarele cinci minute, prin Alexandru Cicâldău și Denis Man.

Mijlocașul a ajuns la Ferencváros în ianuarie 2026, de la APOEL Nicosia. În acest sezon a fost titular în toate cele 12 etape ale campionatului ungar și a marcat trei goluri. În toate competițiile a adunat 25 de apariții, cinci goluri și o pasă decisivă.

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