OFICIAL La o zi după ce a fost promovat la prima echipă la FCSB, Nicholas Pintilii a fost convocat la națională!

La o zi după ce a fost promovat la prima echipă la FCSB, Nicholas Pintilii a fost convocat la națională! Fotbal intern
SPORT.RO
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Nicholas Pintilii, fiul lui Mihai Pintilii, a primit o veste importantă la doar o zi după ce a fost inclus în lotul primei echipe de la FCSB. 

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Din articol

Puștiul în vârstă de 14 ani a fost convocat la naționala U15 a României, pentru primele două meciuri internaționale ale acestei generații.

Nicholas a fost una dintre surprizele lui Laurențiu Reghecampf la amicalul disputat duminică de FCSB pe terenul Chindiei Târgoviște, câștigat de roș-albaștri cu 2-1. Fiul antrenorului secund a fost trecut pe foaia de joc cu numărul 6, însă nu a fost utilizat.

Nicholas Pintilii, convocat la naționala U15

La o zi distanță, Federația Română de Fotbal a anunțat lotul convocat de Dinu Todoran, ex-antrenor la FCSB, pentru acțiunea naționalei U15, iar Nicholas Pintilii se află printre cei 20 de jucători selecționați.

Nicholas Pintilii

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Reprezentativa formată din jucători născuți începând cu 1 ianuarie 2012 va efectua un stagiu de pregătire în perioada 18-22 noiembrie. În cadrul acestuia, România va disputa două partide amicale împotriva Republicii Moldova, ambele la centrul de pregătire de la Vadul lui Vodă.

Programul tricolorilor:

  • Vineri, 20 noiembrie, ora 12:00: Moldova – România
  • Duminică, 22 noiembrie, ora 12:00: Moldova – România

În sezonul trecut, Nicholas Pintilii a câștigat Cupa Elitelor U15 alături de FCSB și a mai disputat două finale: Liga Elitelor U15 și Supercupa Elitelor U15.

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