Puștiul în vârstă de 14 ani a fost convocat la naționala U15 a României, pentru primele două meciuri internaționale ale acestei generații.

Nicholas a fost una dintre surprizele lui Laurențiu Reghecampf la amicalul disputat duminică de FCSB pe terenul Chindiei Târgoviște, câștigat de roș-albaștri cu 2-1. Fiul antrenorului secund a fost trecut pe foaia de joc cu numărul 6, însă nu a fost utilizat.

Nicholas Pintilii, convocat la naționala U15

La o zi distanță, Federația Română de Fotbal a anunțat lotul convocat de Dinu Todoran, ex-antrenor la FCSB, pentru acțiunea naționalei U15, iar Nicholas Pintilii se află printre cei 20 de jucători selecționați.