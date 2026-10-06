Camila Giorgi, recuperare uluitoare după nașterea primului fiu: italianca se pregătește pentru întoarcerea în tenis

Număr 83 WTA în martie 2025, Anca Todoni trăiește o realitate dureroasă, un an și jumătate mai târziu.

Sportiva din Timișoara a dispărut din clasamentul mondial, pe fondul perioadei îndelungate de inactivitate înregistrate în contextul accidentării grave suferite la umărul drept.

Anca Todoni, înregistrată de WTA ca „jucătoare inactivă”

Fostă jucătoare de primă sută ierarhică, Anca Todoni a câștigat puțin peste jumătate de milion de dolari în anii în care a reușit să facă reușit tranziția de la juniorat la circuitul de senioare.

Competiția acerbă nu a intimidat-o pe jucătoarea pregătită de Artemon Apostu-Efremov, care a recomandat-o la Poveștile Sport.ro ca una dintre marile promisiuni ale tenisului feminin românesc.