Număr 83 WTA în martie 2025, Anca Todoni trăiește o realitate dureroasă, un an și jumătate mai târziu.
Sportiva din Timișoara a dispărut din clasamentul mondial, pe fondul perioadei îndelungate de inactivitate înregistrate în contextul accidentării grave suferite la umărul drept.
Anca Todoni, înregistrată de WTA ca „jucătoare inactivă”
Fostă jucătoare de primă sută ierarhică, Anca Todoni a câștigat puțin peste jumătate de milion de dolari în anii în care a reușit să facă reușit tranziția de la juniorat la circuitul de senioare.
Competiția acerbă nu a intimidat-o pe jucătoarea pregătită de Artemon Apostu-Efremov, care a recomandat-o la Poveștile Sport.ro ca una dintre marile promisiuni ale tenisului feminin românesc.
Dureri cronice la umăr, urmate de operație și o recuperare care pare interminabilă
Situația medicală a complicat însă lucrurile. După dureri cronice la umăr, a urmat o operație necesară pentru o revenire în tenisul profesionist.
Dar jucătoarea de 21 de ani nu a mai bifat niciun meci oficial de 13 luni fără câteva zile, lucru care, pe fondul competiției nesfârșite din WTA, i-a atras dispariția din clasamentul mondial.
Pe site-ul oficial al WTA, Anca Todoni figurează acum ca „jucătoare inactivă,” detaliu care confirmă că posibila întoarcere în tenis este mai pătată de incertitudine decât și-ar fi dorit fanii sportului din România.
„Aș vrea și eu să știu data exactă, dar e vorba despre un corp, de gestionat dureri, de întărit musculatură, de foarte multe,” s-a referit Anca Todoni la realitatea grea a momentului, într-un interviu acordat Locker Room.
În 2023 și 2024, Anca Todoni a adunat 90 de victorii în meciurile oficiale, interval în care a pierdut doar 34.
În urmă cu doi ani și patru luni, Anca Todoni reușea prima sa victorie pe tabloul principal al unui turneu de mare șlem. Sportiva timișoreană a învins-o pe sârboaica Olga Danilovic, în runda inaugurală a întrecerii de la Wimbledon 2024, scor 7-5, 6-1.