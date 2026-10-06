Cele 13 cluburi acţionare ale Euroligii de baschet, reunite marţi la Cernobbio (Italia), au respins o ofertă de parteneriat din partea Ligii profesioniste nord-americane (NBA) - care urmăreşte lansarea unei competiţii în Europa - potrivit unei surse apropiate negocierilor, scrie AFP, citată de Agerpres.

„Uşa nu a fost închisă definitiv” între NBA și Euroligă

„Cei 13 acţionari au respins în unanimitate oferta, considerând-o inacceptabilă în forma sa actuală", a explicat sursa, menţionând totodată că „uşa nu a fost închisă definitiv”.

NBA intenţionează să lanseze o ligă europeană cu 16 echipe în toamna anului 2027, în parteneriat cu FIBA (Federaţia Internaţională de Baschet); 12 dintre aceste echipe ar urma să fie formaţii permanente, cu sediul în oraşe importante (Paris, Lyon, Londra, Manchester, Berlin, Munchen, Madrid, Barcelona, Atena, Istanbul, Milano şi Roma).

Liga nord-americană susţine de luni de zile că această nouă competiţie va fi lansată indiferent de rezultatul discuţiilor cu Euroliga.

NBA este „perfect în grafic” cu planul său de a lansa o ligă europeană în 2027, declara, în iunie, comisarul ligii profesioniste nord-americane de baschet, Adam Silver. El a indicat că proiectul NBA Europe a generat „un interes record” din partea potenţialilor investitori.

Silver: „Suntem perfect în grafic”

„Suntem perfect în grafic”, a spus Silver, după care a spus: „Sperăm şi anticipăm că liga va fi lansată în timpul sezonului 2027-2028 în Europa”.

„Suntem pe drumul cel bun”, a adăugat el, specificând că ofertele finale din partea francizelor urmau să fie depuse până la sfârşitul lunii iunie.

„Am observat un interes record şi suntem foarte entuziasmaţi de oportunităţile şi de colaborarea strânsă pe care o desfăşurăm cu FIBA” (Federaţia Internaţională de Baschet), adăuga Silver.

Euroliga de baschet este condusă de la sfârşitul lunii ianuarie de spaniolul Chus Bueno, fost director executiv în divizia Europa, Orientul Mijlociu şi Africa a NBA.