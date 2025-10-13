Vizibil copleșit de emoții, veteranul "tricolorilor" a descris în cuvinte simple, dar pline de încărcătură, un final de meci pe care nu-l va uita niciodată.



Golul marcat de Virgil Ghiță în al cincilea minut de prelungiri, la ultima fază a partidei, a aruncat în aer stadionul și l-a lăsat fără cuvinte pe Chipciu. Fundașul de bandă a mărturisit că trăirile din acele momente au fost unice în întreaga sa carieră la echipa națională.



"E de vis. Nu știu dacă am mai trăit în viața mea așa ceva la echipa națională. Poate la un meci cu Ungaria, când am egalat, dar nu erau suporterii. Pe stadionul ăsta, cu oamenii ăștia, să dai gol în ultimul minut și împotriva unei echipe mari... mă gândeam acum: ce e viața asta, e nebunie! Viața asta e ceva ce nu poți să explici, treci prin momente ireale.

Sincer nu m-am gândit deloc la puncte, la nimic, m-am gândit doar la meciul ăsta. I-am visat. Cred că victoria asta e importantă indiferent dacă vom termina pe locul 2 sau… Mergem la baraj din Liga Naţiunilor, în seara asta s-a arătat că se poate", a spus Chipciu, potrivit as.ro.



Ghiță, erou pe o Arenă Națională în delir

Victoria "tricolorilor", obținută în fața a aproape 40.000 de spectatori, a venit la capătul unui meci tensionat, în care Austria, liderul grupei, a pus presiune constantă. Echipa antrenată de Mircea Lucescu a avut însă o prestație solidă, a fost agresivă și a căutat golul până în ultima secundă.



Prima repriză a fost echilibrată, fără șuturi pe poartă, dar cu ocazii de ambele părți. După pauză, austriecii au forțat, iar portarul Ionuț Radu a avut două intervenții decisive în fața lui Sabitzer și Laimer. "Tricolorii" au replicat tăios, iar Valentin Mihăilă a lovit bara în minutul 60, în timp ce Schlager a respins un șut periculos al lui Rațiu.



Eliberarea a venit în minutul 90+5. La un atac prelungit, Ianis Hagi a centrat perfect în careu, iar fundașul Virgil Ghiță, intrat pe teren în repriza secundă, s-a înălțat și a trimis cu capul mingea în plasă, declanșând o bucurie de nedescris.



Această victorie menține România în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, înaintea ultimelor două meciuri din grupă, cu Bosnia-Herțegovina (deplasare) și San Marino (acasă).

