Ciucanii au deschis scorul încă din minutul 19 prin Szabolcs Szalay. Imediat după pauză, formația din Miercurea Ciuc a făcut 2-0 prin Jozef Dolny, în timp ce ”Șepcile Roșii” au reușit să puncteze abia pe final prin Virgiliu Postolachi.

Alex Chipciu: ”A fost un haos cum de mult n-am mai trăit!”

După meci, Ioan Ovidiu Sabău a anunțat în direct că își dorește să își rezilieze contractual cu U Cluj. Un discurs dur a avut și Alex Chipciu, care s-a arătat dezamăgit de felul în care s-a prezentat echipa.

Căpitanul celor de la U Cluj a avertizat cu privire la faptul că lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că, în caz contrar, lucrurile vor merge din rău în mai rău pentru ardeleni.

”Nu ştiu explicaţiile, că dacă le ştiam preveneam ce s-a întâmplat acum. În prima repriză am avut multe ocazii, e incredibil că n-am putut marca de pe linia porţii, iar după prima repriză nu mă gândeam că nu câştigăm. După cum s-a derulat meciul, mi se pare incredibil.

La pauză am vorbit că facem, că dregem, apoi iei gol la prima fază. E crunt, se întâmplă rar un astfel de deznodământ, când în prima repriză ai ocazii, iar în a doua crezi că vei câştiga.

După golul de 2-0 a fost un haos cum de mult n-am mai trăit, adică am jucat ca nişte jucători, voiai să pleci acasă. Probabil tot spiritul ăsta a fost împotriva noastră, toţi făceau cu jumătate de măsură să treacă timpul şi să luăm bătaie.

Cred că se puteau da mai multe minute de prelungiri, n-am avut nici mingi pe aici, nu că asta ar fi influenţat rezultatul ca joc mă refer, dar când nu sunt mingi şi stau pe jos 700 de ore şi să dai cinci minute de prelungiri.

Arbitrajul mi s-a părut... nu aş zice pro-Csikszereda. Noi am fost jalnici în repriza a doua, să folosesc un cuvânt dur. Va fi prăpăd dacă nu ne unim.

Ce strigau şi suporterii că nu merităm să jucăm la U Cluj şi să ne fie ruşine trebuie să le acceptăm, că aşa e în fotbal. Când e rău trebuie să-l accepţi şi să facem ceva data viitoare. La fotbal, golul se dă greu şi dacă-l iei uşor e clar că nu vei fi sus. Am luat goluri uşoare în toate meciurile, iar ocaziile avute nu le-am fructificat.

Nu ştim (n.r. de ce U Cluj nu mai e echipa din sezonul trecut), în fotbal nu ştii niciodată. Se întâmplă din cauza multor facturi şi e clar că toţi suntem de vină”, a spus Alex Chipciu după meci.

