Eroul serii a fost Virgil Ghiță, care a înscris în minutele de prelungire, după o fază construită de Ianis Hagi.

Fundașul central al lui Cracovia intrase în minutul 72, în locul accidentatului Mihai Popescu, și a adus o victorie uriașă pentru tricolori.

Alexandru Chipciu și-a găsit cu greu cuvintele după România – Austria 1-0: „E de vis!”

La final, Alexandru Chipciu a recunoscut că a trăit una dintre cele mai intense seri din cariera sa. Vizibil emoționat, veteranul a recunoscut că meciul cu Austria a fost o experiență unică.

„E de vis! Nu știu dacă am mai trăit în viața mea, la echipa națională, așa ceva. Pe stadionul acesta, cu acești suporteri... Să dai gol în ultimul minut, în fața unei echipe mari! Viața e ceva ce nu poți să explici, trăiești momente ireale. Așa a fost și seara asta”, a spus Chipciu.

„Am făcut un joc foarte agresiv și am bătut o națională mare. Nu m-am gândit deloc la puncte, m-am gândit doar la meciul acesta. I-am visat pe austrieci! Victoria asta e importantă, chiar dacă ajungem la baraj sau nu. Am arătat că se poate”, a adăugat jucătorul Universității Cluj, conform AS.ro.

Clasamentul din Grupa H

Austria – 6 meciuri, 16 puncte (19-3)

Bosnia și Herțegovina – 6 meciuri, 13 puncte (13-5)

România – 6 meciuri, 10 puncte (11-6)

Cipru – 7 meciuri, 8 puncte (11-9)

San Marino – 7 meciuri, 0 puncte (1-32)

Tricolorii mai au de jucat două meciuri cruciale în noiembrie: cu Bosnia, în deplasare (15 noiembrie), și cu San Marino, acasă (18 noiembrie).

