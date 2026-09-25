"Tricolorii vor fi azi în roşu! Pentru că Suedia va îmbrăca un echipament galben-albastru, vom purta în premieră actualul model de tricou roşu" , se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Tricolorii vor purta la meciul cu Suedia , de la ora 21:45, din Liga Naţiunilor, echipamentul cu tricou roşu, a anunţat FRF.

35.000 de spectatori pe stadion, dintre care 1.500 vor fi români

La meciul Suedia - România sunt aşteptaţi aproximativ 35.000 de spectatori, dintre care în jur de 1.500 vor fi români.

Fanii tricolori sunt sfătuiţi de autorităţile locale să urce pe podul alb de la staţia de tren Solna şi să nu traverseze pe partea opusă de Mall Scandinavia, unde va fi un loc de adunare pentru suporterii gazdă.

După ieşirea de la gara Solna, deplasarea se va face pe jos, organizat, pe un traseu de aproximativ 1,1 km pe pasarela care duce în partea de est a arenei şi de acolo la poarta F, în partea de Nord-Est a arenei, la sectoarele 118-120 din peluza Nord, inelul 1.

Meciul începe la ora locală 20:45, porţile stadionului se deschid la 19:15. Acoperişul arenei va fi deschis pe durata partidei.