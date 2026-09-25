FOTO Câți fani români sunt așteptați la meciul naționalei lui Hagi din Suedia! Premieră pentru ”tricolori”

Câți fani români sunt așteptați la meciul naționalei lui Hagi din Suedia! Premieră pentru ”tricolori” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Suedia - România se joacă azi în Liga Națiunilor.

TAGS:
Suedia - RomaniaEchipa NationalaLiga NatiunilorSuediaechipament nationala
Din articol

Tricolorii vor purta la meciul cu Suedia, de la ora 21:45, din Liga Naţiunilor, echipamentul cu tricou roşu, a anunţat FRF.

"Tricolorii vor fi azi în roşu! Pentru că Suedia va îmbrăca un echipament galben-albastru, vom purta în premieră actualul model de tricou roşu", se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

35.000 de spectatori pe stadion, dintre care 1.500 vor fi români

La meciul Suedia - România sunt aşteptaţi aproximativ 35.000 de spectatori, dintre care în jur de 1.500 vor fi români.

Fanii tricolori sunt sfătuiţi de autorităţile locale să urce pe podul alb de la staţia de tren Solna şi să nu traverseze pe partea opusă de Mall Scandinavia, unde va fi un loc de adunare pentru suporterii gazdă.

După ieşirea de la gara Solna, deplasarea se va face pe jos, organizat, pe un traseu de aproximativ 1,1 km pe pasarela care duce în partea de est a arenei şi de acolo la poarta F, în partea de Nord-Est a arenei, la sectoarele 118-120 din peluza Nord, inelul 1.

Meciul începe la ora locală 20:45, porţile stadionului se deschid la 19:15. Acoperişul arenei va fi deschis pe durata partidei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
ARTICOLE PE SUBIECT
Thomas Ravelli, interviu dincolo de penalty-urile cu România din 1994! Despre geniul lui Hagi și românul din poarta Suediei, Black Sabbath și operă
Thomas Ravelli, interviu dincolo de penalty-urile cu România din 1994! Despre geniul lui Hagi și românul din poarta Suediei, Black Sabbath și operă
ULTIMELE STIRI
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
Samuel Eto'o a numit următorul 'Balon de Aur': ”Oricare ar fi verdictul!”
Samuel Eto'o a numit următorul 'Balon de Aur': ”Oricare ar fi verdictul!”
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

Nicolae Stanciu dă lovitura la FCSB: „Salariu de 1.000.000€”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

După ce l-a ”instalat” pe Reghecampf la FCSB, Gigi Becali a făcut anunțul: ”Acum 10 minute am semnat contractul”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Ce nebunie! ”El e câștigătorul Balonului de Aur din acest an”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

Gică Hagi a stabilit primul ”11” al României cu Suedia: ”El va fi titular în atac”

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

FCSB a primit interdicție la transferuri de la FIFA!

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"

Încă o revenire spectaculoasă la FCSB, după sosirea lui Reghecampf? "El e talismanul echipei"



Recomandarile redactiei
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
”Lista neagră” a lui Reghecampf la FCSB! Reacții vehemente: ”Te-ai bazat pe el atâția ani!” / ”De asta l-a pus pe listă!”
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
„Singura șansă!” Cum o poate surprinde România pe Suedia
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
„Cel mai mare!” Dodel Tănase știe care este „arma secretă” a României înainte de meciul cu Suedia
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
Care ar fi strategia lui Gigi Becali după ce FCSB a primit interdicție la transferuri: ”Nici nu îi plătește acum!”
Cipru U21 - România U21, de la 19:00, EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO! Calculele calificării la EURO
Cipru U21 - România U21, de la 19:00, EXCLUSIV pe Pro Arena și VOYO! Calculele calificării la EURO
Alte subiecte de interes
"Sunt oameni bolnavi! Au fost amenintari cu moartea!" Momente socante pentru jucatorul care a ratat partida Suedia - Romania
"Sunt oameni bolnavi! Au fost amenintari cu moartea!" Momente socante pentru jucatorul care a ratat partida Suedia - Romania
Prima reactie a lui Mitrita dupa SCANDALUL de la nationala: "Meritam sa fiu exclus! La fel as fi facut si eu daca eram in locul lui Contra!" Ce s-a intamplat dupa meciul cu Suedia
Prima reactie a lui Mitrita dupa SCANDALUL de la nationala: "Meritam sa fiu exclus! La fel as fi facut si eu daca eram in locul lui Contra!" Ce s-a intamplat dupa meciul cu Suedia
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
România și-a aflat ultima adversară din Nations League! Dublă victorie la baraj
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
Spania, de neoprit! Campioana mondială a câștigat și prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal feminin + o româncă a fost implicată în finală
CITESTE SI
Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

stirileprotv Siegfried Mureșan: „Aproape toți din conducerea PSD au făcut ceva pe la SRI. Eu nici măcar nu știu unde este sediul”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

stirileprotv Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”

De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

stirileprotv De ce a renunțat Loredana, profesoară de engleză, la catedră pentru uniforma militară. Va câștiga 4.500 de lei pe lună

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!