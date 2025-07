Campionatul European U19 a fost LIVE pe Pro TV, Pro Arena și VOYO.



Selecționerul Ion Marin și-a dorit foarte mult calificarea în finala Campionatului European de fotbal Under-19 şi spera să îşi îndeplinească visul printr-o victorie în semifinala cu Olanda, de pe stadionul Giuleşti, dar până la urmă a fost pierdută cu 1-3.



Jucătorii se vor schimba, pentru că actuala echipă U19 va face pasul la U21. Pentru câțiva dintre jucătorii României U19, partida cu Olanda a fost un prilej să fie observați de câțiva scouteri din afara României. Sport.ro a aflat că la duelul cu ”Portocala mecanică” s-au aflat pe stadion câțiva reprezentați ai unor formații din Europa.



Scouteri din Europa de Vest, la România U19 – Olanda U19



Sursele Sport.ro au transmis că în atenție au fost jucătorii Olandei, dar au fost remarcați și câțiva jucători din naționala României U19. Este posibil să asistăm la anumite transferuri interesante și importante pentru fotbalul românesc în urma acestei campanii de EURO.



Selecţionata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-19, cel găzduit de ţara noastră, după ce a încheiat grupa pe locul doi, după Spania, dar devansând Danemarca şi Muntenegru.



Partida cu Olanda, din semifinale, chiar dacă a fost pierdută, poate aduce ”beneficii individuale” pentru o parte din jucători, ei fiind monitorizați de scouterii care au fost pe stadion, reprezentați ai unor formații din Europa de Vest, după cum a aflat Sport.ro.



Fundașii și portarul României U19, remarcații scouterilor



În special, au fost remarcați fundașii centrali, chiar dacă România U19 a încasat trei goluri, dar și portarul Mate Simon, de la Csikszereda. Fundași, din primul minut, au fost Ionuț Cercel (FCSB), Darius Fălcușan (Empoli under), Emanuel Marincău (Mainz under) și Răzvan Călugăr (Unirea Alba Iulia).



”I-am felicitat pe băieți, i-am luat în brațe. O să le mulțumesc pentru toată colaborarea de trei ani de zile.



Trebuie să vedem cum se orientează cluburile, unde ajung acești copii. Să sperăm că ajung la cluburi bune, unde se lucrează serios. Dacă ajung la cluburi la care nu vor juca, vom avea o mare problemă.

Era șansa noastră să putem recupera în treimea lor, știam cu pasează, ce viteză au. Am vrut să recuperăm în treimea lor, uneori am reușit, uneori nu. Cel mai bun moment al nostru de la acest turneu final a fost când ne-am calificat în semifinală și am fost în primii patru”, a declarat Ion Marin după eșecul României U19 cu Olanda U19.

