Prima reacție din tabăra Poloniei după lecția predată de România: "Inacceptabil, un gol stupid"

România s-a revanșat pentru umilința din tur, atunci când polonezii s-au impus cu 6-0 la Varșovia. În urma rezultatelor de azi, Polonia riscă să ajungă în Liga C.

Prima reacție din tabăra Poloniei

Primul jucător din tabăra Poloniei care a reacționat după înfrângerea de la București a fost mijlocașul Sebastian Szymanski, de la Rennes. Acesta spune că selecționerul Jan Urban nu poate fi pus la colț pentru prestația naționalei din această seară:

"Am avut o prestație slabă în această seară. Cred că a doua repriză a fost una dintre cele mai proaste din ultima vreme. Trebuia să ne trezim după ce primul lor gol a fost anulat de VAR, dar nu s-a întâmplat asta.

Am făcut greșeli copilărești și nu e primul meci în care se întâmplă asta. Al doilea gol a fost inacceptabil, un gol stupid. La acest nivel, detaliile sunt cruciale.

E greu să vorbim despre vina antrenorului când noi încasăm asemenea goluri. Nu îl putem condamna pe antrenor pentru ce s-a întâmplat. Trebuie să vorbim mai puțin despre schimbarea antrenorului. Jucătorii trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru ce se întâmplă pe teren", a declarat Sebastian Szymanski, conform Sport.pl.

Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72) au marcat golurile României în partida cu Polonia. Oaspeții au lovit prin Adrian Benedyczak, care a redus din diferență în minutul 82.