Ce a postat FRF în prima zi din an: „Visul revenirii”

Național României a încheiat pe poziția a treia grupa de calificare la Cupa Mondială, dar a fost salvată de „biletele” la baraj obținute prin Nations League.

Tricolorii vor înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare, iar meciul va avea loc pe 26 martie.

Ce a postat FRF în prima zi a lui 2026: „Anul în care speranțele se leagă de visul revenirii”



FRF a realizat un reportaj de la Istanbul, orașul din Turcia în care se va juca semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Federația a pus accent pe site-ul oficial pe importanța acestui duel, care o poate aduce pe România mai aproape de „visul american”.

