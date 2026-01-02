Ce a postat FRF în prima zi din an: „Visul revenirii”

Ce a postat FRF în prima zi din an: „Visul revenirii" Nationala
Alexandru Hațieganu
FRF a amintit de cel mai important duel al echipei naționale din acest început de an.

FRF Echipa Nationala Mircea Lucescu Turcia Campionatul Mondial
Național României a încheiat pe poziția a treia grupa de calificare la Cupa Mondială, dar a fost salvată de „biletele” la baraj obținute prin Nations League.

Tricolorii vor înfrunta Turcia în semifinala barajului de calificare, iar meciul va avea loc pe 26 martie.

Ce a postat FRF în prima zi a lui 2026: „Anul în care speranțele se leagă de visul revenirii”

FRF a realizat un reportaj de la Istanbul, orașul din Turcia în care se va juca semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Federația a pus accent pe site-ul oficial pe importanța acestui duel, care o poate aduce pe România mai aproape de „visul american”.

„Turcii vorbesc cu încredere despre meciul din martie, cu zâmbetul pe buze, convinși că Turcia se va impune. Optimismul lor se simte în fiecare dialog surprins pe stradă. Orașul pare că simte deja apropierea confruntării. Fotbalul devine limbaj comun, chiar și între oameni care nu se cunosc.

Dincolo de entuziasmul gazdelor, privim însă cu speranță spre partida din martie. Pentru România, duelul cu Turcia este mai mult decât un simplu meci: este primul test decisiv pentru tricolori, primul pas care are ca țintă Mondialul. Dar în acest oraș care respiră fotbal, visul românesc se simte chiar și printre vocile străine. De ce nu și printre cele românești? Să credem și să #LuptamImpreuna pentru visul nostru!”, se arată în postarea de pe pagina oficială FRF.

România a încheiat pe poziția a treia din Grupa H, la șase puncte distanță de Austria, care a terminat pe prima poziție și s-a calificat direct la turneul final din SUA, Canada și Mexic.

